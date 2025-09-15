Muore annegato a 16 anni in una piscina

Verona, 15 settembre 2025 – Tragedia a Verona nella zona vicino allo stadio Bentegodi. Un giovane di 16 anni è annegato in una piscina all'interno di una proprietà privata.

Il ragazzo cingalese (che – da quanto si è appreso – era affetto da una forma grave di autismo e in cura al Policlinico di Borgo Roma) si sarebbe allontanato dal centro professionale “Don Calabria” dove stava seguendo un percorso scolastico e si è introdotto in una proprietà privata che si trovava lì vicino, annegando nella piscina esterna.

Quando è stato scoperto il corpo, per il ragazzino non c'era più nulla da fare.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri per i rilievi, in attesa del nulla osta del magistrato per la rimozione della salma.