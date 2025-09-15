La Uno Bianca, le stragi e l'omertà
Veneto
CronacaMuore annegato a 16 anni in una piscina
15 set 2025
REDAZIONE VENETO
Muore annegato a 16 anni in una piscina

La tragedia è avvenuta a Verona, nella zona vicino allo stadio Bentegodi, nella piscina esterna di una proprietà privata. Il giovane si era allontanato da un centro professionale dove stava seguendo un percorso scolastico

Una piscina all'aperto in una struttura privata (foto di repertorio)

Verona, 15 settembre 2025 – Tragedia a Verona nella zona vicino allo stadio Bentegodi. Un giovane di 16 anni è annegato in una piscina all'interno di una proprietà privata.

Il ragazzo cingalese (che – da quanto si è appreso – era affetto da una forma grave di autismo e in cura al Policlinico di Borgo Roma) si sarebbe allontanato dal centro professionale “Don Calabria” dove stava seguendo un percorso scolastico e si è introdotto in una proprietà privata che si trovava lì vicino, annegando nella piscina esterna.

Quando è stato scoperto il corpo, per il ragazzino non c'era più nulla da fare.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri per i rilievi, in attesa del nulla osta del magistrato per la rimozione della salma. 

