Ha un malore alla guida, muore e travolge una coppia: ferita gravemente giovane mamma

Vicenza, 30 settembre 2023 – Ha un malore mentre è alla guida, muore e travolge una coppia che stava spingendo una carrozzina col loro bambino. La giovane mamma si trova ricoverata in gravi condizioni in ospedale.

E’ successo questa mattina a Noventa Vicentina, in provincia di Vicenza. Sul terzetto, che si trovava in un piccolo slargo, è piombata all'improvviso una Micra Nissan, guidata da un 81enne del luogo, che è morto, forse a causa di un malore improvviso.

I due genitori sono riusciti a spingere oltre la carrozzina ed evitare che potesse essere colpita. La donna è però stata colpita in pieno e poi scaraventata nel fossato dall'utilitaria, che ha finito la sua corsa contro un parapetto adiacente alla strada.

Il marito della donna è rimasto praticamente illeso, anche se poi è stato soccorso, in stato di choc, dai sanitari delle ambulanze dell'ospedale di Noventa giunte sul posto.

Solo lievi contusioni per il bimbo, che comunque è stato sottoposto a controlli in ospedale: le sue condizioni non destano preoccupazione. Per l'automobilista, nonostante i tentativi di rianimazione sul posto, è parso subito chiaro che non c'era nulla da fare. Sul luogo dell'incidente per i rilievi la polizia locale.