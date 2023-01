Neve in Veneto: stato di attenzione nei fondovalle

Venezia, 16 gennaio 2023 – Nel corso del pomeriggio di lunedì 16 gennaio intensificazione della nuvolosità associata a modesti fenomeni. Martedì 17 al mattino variabilità con precipitazioni scarse o assenti. A partire dalle ore centrali nubi in aumento con fenomeni generalmente diffusi in prevalenza modesti sulle Dolomiti anche moderati sulle Prealpi. Mercoledì 18 al mattino residui fenomeni, specie sulle Dolomiti, in seguito variabilità con fenomeni scarsi o assenti.

Nel dettaglio il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile regionale, alla luce delle previsioni meteo, ha dichiarato lo stato di attenzione per nevicate per i fondovalle prealpini (da riconfigurare a livello locale in fase di preallarme o allarme a seconda dell’intensità dei fenomeni) dalle 12 di domani, martedì 17 gennaio e fino alla mezzanotte di mercoledì 18.

Oggi e domani il limite della neve è in abbassamento a quote collinari, mentre nella seconda parte di martedì 17 saranno possibili accumuli di qualche centimetro nel fondovalle prealpino. Per il resto, possibile qualche fiocco di neve sulle zone collinari, non escluso misto a pioggia anche su pianura centro occidentale in occasione di eventuali rovesci.

Il bollettino speciale previsione locale nevicate di lunedì 16 gennaio, indica le quantità di precipitazione nevosa che potrebbe cadere nelle zone alpine del Veneto a quote 1500, 2000 e superiore. Nella zona dell’alto Agordino nei Comuni di Colle S. Lucia, Livinallongo del Col di Lana, Rocca Pietore, tra oggi e mercoledì dai 1500 metri di altitudine da un minino di 2 ad un massimo di 10 centimetri di neve in fondovalle. Stessa previsione anche in altri territori del Veneto, quali il medio-basso Agordino dei Comuni di Alleghe, Canale d'Agordo, Cenecenighe, Gosaldo, Rivamonte, San Tomaso, Taibon e il Cadore a Borca di Cadore, Calalzo, Cibiana, Valle di Cadore, Zoppè di Cadore, San Pietro di Cadore.

Si ha una diversa ipotesi, invece, nell’area del Feltrino - Val Belluna, specificamente nei Comuni di Feltre e Sovramonte, oltre Feltrino - Val Belluna e Altopiano dei sette comuni a Enego, Gallio, Rotzo, dove sono attesi da 1 a 15 centimetri di neve. Tuttavia, è qui prevista nel corso del pomeriggio di lunedì 16 gennaio neve anche a quote di 500-800 metri. Nei tre giorni, però, la maggiore previsione di nevicata (pari al 90%) è concentrata nella giornata di martedì 17 gennaio.