Treviso, troppa neve in montagna: padre e figlio bloccati in Malga Archeset

Auto bloccata nella neve nel Trevigiano, soccorsi in zona Malga Archeset

Veneto, scialpinisti soccorsi sulle montagne bellunesi: 4 infortuni in quota, con la nebbia

Per approfondire:

Treviso, 13 marzo 2023 - Brutta avventura domenica sera per un papà e suo figlio bloccati per ore nell'auto sprofondata nella troppa neve. E' accaduto ieri 12 marzo verso le 21 nella zona Malga Archeset in provincia di Treviso, sul posto sono intervenuti i carabinieri di Montebelluna e il Soccorso alpino della Pedemontana del Grappa, attivato dalla centrale del 118 di Treviso.

Padre 45enne e figlio tredicenne di Venezia erano saliti da Fietta per poi scendere verso la Valle di Archeset, lungo la provinciale 141, chiusa in periodo invernale. La presenza ancora di parecchia neve a nord ha però fatto sprofondare l'auto nel manto nevoso.

L'uomo ha cercato per alcune ore, invano, di liberarla. Una squadra, geolocalizzato il punto, ha raggiunto padre e figlio e li ha recuperati, spostando l'auto e riportandola sulla strada battuta. L'intervento si è concluso intorno alle 22.