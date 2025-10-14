I nomi, i volti e le storie dei carabinieri uccisi a Verona: Valerio Daprà aveva combattuto in Somalia, ma ha trovato la morte vicino a casa

Castel D’Azzano (Verona), 14 ottobre 2025 – Sono tre le vittime dell’esplosione, avvenuta alle 3 di questa notte in un casolare a Castel D’Azzano, in provincia di Verona (foto): tre carabinieri di stanza a Padova e Mestre, di 36 e 56 anni. Una tragedia innescata da tre fratelli – Franco, Dino e Marina Luisa Ramponi, titolari di una azienda agricola – che da anni si opponevano resistendo allo sfratto e decidendo così di far esplodere volontariamente un casolare saturandolo di gas.

I tre carabinieri facevano parte delle squadre speciali dell’Arma e al momento dell’esplosione erano presenti sul posto durante delle operazioni di perquisizione e ricerca di molotov. Sono morti sotto le macerie. Ci sono stati poi numerosi altri feriti tra vigili del fuoco, carabinieri e agenti di polizia. I tre fratelli sono stati arrestati per omicidio premeditato e volontario, anche se la procura sta valutando di contestargli il reato di strage.

I carabinieri morti nell'esplosione a Castel D’Azzano (Verona). Da sinistra: Davide Bernardello (36 anni); Valerio Daprà (56 anni); Marco Piffari (56 anni)

Davide Bernardello, il più giovane

Il carabiniere scelto Davide Bernardello aveva 36 anni ed era celibe. Nato a Camposampiero (Padova), si era arruolato nel 2014 e apparteneva al radiomobile di Padova. È, tra gli altri, proprio la sindaca di Camposampiero, Katia Maccarone, a lasciare un messaggio di cordoglio per la tragedia: "La morte di tre carabinieri nell'esercizio del loro servizio, suscita grande dolore e sconcerto. Un fatto gravissimo, quello che si è verificato a Castel d'Azzano, Verona, durante uno sgombero, che ha coinvolto altri militari, feriti gravemente. Esprimo il cordoglio più sentito all'Arma dei Carabinieri per la perdita di questi uomini, e la vicinanza ai loro familiari in questo terribile momento”.

Valerio Daprà, 56 anni appena compiuti

Il brigadiere capo Valerio Daprà aveva 56 anni, compiuti pochi giorni. Era nato a Brescia e viveva a Padova da anni. Impiegato nel nucleo operativo radiomobile, nell’aliquota di primo intervento, della compagnia di Padova, era anche padre di due figli di 27 anni e 26 anni.

La morte l’ha colto stanotte mentre era al lavoro nel casolare coi due colleghi, mentre l’aveva schivata da giovanissimo. È stato il tenente colonnello Gianfranco Paglia a riconoscere tra le foto delle vittime anche quella di Daprà. Nella sanguinosa battaglia al Checkpoint Pasta del 2 luglio 1993 in Somalia, infatti, c’era anche Daprà. Mentre lo stesso Paglia rimase ferito e altri tre soldati italiani rimasero uccisi, il brigadiere capo quella volta si salvò.

Daprà si era arruolato nel 1988 e apparteneva al radiomobile di Padova, assieme al carabiniere scelto Davide Bernardello.

Marco Piffari, nell’Arma da 38 anni

Il Luogotenente Marco Piffari, 56enne, viveva a Sant’Ambrogio di Trebaseleghe, in provincia di Padova. Era il più esperto: aveva svolto la maggior parte della sua carriera in Veneto ed era al comando della Squadra operativa di supporto del quarto battaglione Veneto, dove lavorava da 12 anni nella protezione di obiettivi sensibili e nel contrasto alla criminalità comune e organizzata. Era entrato nell’Arma nel 1987 e non aveva figli.

Tarantino di nascita, aveva forti legami con Brescia. Da piccolo ha infatti vissuto a Rezzato, Comune di poco più di 13mila abitanti tra il capoluogo e il lago di Garda, dove la famiglia, originaria di Iseo, si era trasferita e attualmente risiede ancora.

"Con profondo cordoglio abbiamo appreso della tragica scomparsa del carabiniere Marco Piffari – recita una nota del Comune di Trebaseleghe – nostro concittadino, caduto questa mattina mentre compiva il proprio dovere durante un'operazione di sgombero a Castel d'Azzano. La sua perdita ci addolora immensamente e desideriamo esprimere il nostro più sincero cordoglio alla famiglia e a tutti i colleghi dell'Arma dei Carabinieri. La tragedia che ha colpito questa mattina il Veneto ci ricorda l'impegno costante e il sacrificio di chi serve le istituzioni. Trebaseleghe non dimenticherà il contributo e la dedizione del nostro concittadino”.