Stanco delle nutrie, usa esche avvelenate. Denunciato agricoltore rodigino

Rovigo 25 febbraio 2025 – Un gesto ‘illegale’ spinto da esasperazione. Si tratta della sintesi di quanto è stato scoperto nei giorni scorsi nel territorio comunale di Ostiglia, in provincia di Mantova.

Il protagonista, in negativo, è stato un agricoltore di 66 anni, residente nella provincia di Rovigo in un comune confinante, è stato denunciato dai carabinieri forestali per aver utilizzato esche avvelenate, per impedire alle nutrie di danneggiare il suo terreno agricolo.

L’uomo avrebbe spiegato che questo ‘gesto’ è giunto in quanto stanco di subire danni alle sue coltivazioni da quei roditori.

Le esche avvelenate e poi l’intervento dei carabinieri

Da qui il piano per ‘diminuire’ la presenza delle nutrie. L’agricoltore ha preparato delle ‘esche’ con pezzi di frutta, imbevuti di un liquido che si usa per i radiatori delle auto.

A questo punto le ha posizionate lungo il fossato che delimita il suo appezzamento di terra. A fronte di quanto riscontrato dalle guardie ittico-venatorie, hanno allertato i carabinieri forestali che, dopo brevi indagini supportate dai veterinari dell'Ats Valpadana e dal laboratorio zooprofilattico di Brescia, sono risaliti all'autore, che ha poi aiutato carabinieri e guardie ittico-venatorie a bonificare la zona.

I numeri delle nutrie ‘smaltite’

Il Comune di Ostiglia (Mn), tramite avviso pubblico, ha fatto richiesta di collaborazione nelle operazioni di contenimento, eradicazione, smaltimento della nutria riferito al biennio 2025-2026. Nel merito la Provincia di Mantova, ha adottato il Piano Provinciale Triennale per il contenimento ed eradicazione della nutria 2024/2026. Un piano che mette in evidenza dati chiari sulla popolazione delle nutrie e quante sono state smaltite. Nello specifico riferito all’anno 2023 7.132 nutrie abbattute tramite arma da fuoco, 47.450 quelle catturate con trappola per un totale di 54.582 di nutrie prelevate. Di queste 52.318 smaltite ai sensi della normativa regionale e 2.264 nutrie smaltite tramite infossamento. L’analisi delle stime dei popolamenti di nutria a livello regionale, evidenziano come la Provincia di Mantova detenga il più alto numero di capi presenti; tale condizione è sicuramente condizionata da diversi fattori, tra i quali spiccano la più lunga rete idraulica superficiale della regione (oltre 4.000 km), la presenza di terreni umidi a matrice fine e di abbondanti fonti alimentari derivanti da una intensa attività agricola.

I dati di Confagricoltura

Si tratta di dati pubblicati da Confagricoltura Mantova. Sono state 60.178 le nutrie abbattute nel corso del 2024 sul territorio della provincia di Mantova. I dati sono stati resi noti dall’amministrazione provinciale, e certificano come i numeri siano in aumento, dopo un triennio all’insegna del calo. Il 2024 fa registrare un +15% nelle catture, con 7.860 esemplari rimossi in più rispetto al recente passato. Dopo il picco di 67.000 abbattimenti del 2021 infatti, nel biennio 2022-2023 i numeri non sono andati oltre le 62.000 e le 52.318 catture, numeri che avevano di fatto rallentato notevolmente il progetto di contenimento della specie, altamente dannosa per il settore agricolo, ma non solo. Nel 2024 ad Ostiglia sono state 2.442 le nutrie smaltite.

Cortesi: “Bene lo smaltimento, ma serve fare di più”

A dirlo è stato Alberto Cortesi, presidente di Confagricoltura Mantova: “Siamo soddisfatti per l’aumento delle catture rispetto al 2023, ma al contempo ribadiamo ancora che, per poter parlare di eradicazione vera e propria, occorrerebbe smaltirne almeno 100.000 all’anno. Invito dunque tutti i comuni fermi a quota zero, che sono ancora troppi, così come quelli con numeri bassi, ad impegnarsi fattivamente e a fare la loro parte. In caso contrario, sarà estremamente difficile raggiungere i nostri obiettivi”.