Palestina, flash mob davanti all’ospedale di Rovigo

Rovigo, 1 ottobre 2025 - Luci sulla Palestina, il titolo del flash mob che si svolgerà giovedì 2 ottobre davanti all’ospedale di Rovigo. Torce elettriche, lampade e lumini per illuminare simbolicamente la notte di Gaza. ‘Durante il flash mob leggeremo anche i nomi del 1677 operatori sanitari uccisi a Gaza’, annunciano gli organizzatori.

La manifestazione scatterà alle 21 davanti all’ingresso principale dell’ospedale di Rovigo. ‘Contemporaneamente, in 100 ospedali di tutta Italia, accenderemo insieme torce, lampade, candele, cellulari per condannare il genocidio in corso a Gaza, esprimere solidarietà al popolo palestinese, ricordare i 1.677 sanitari uccisi sotto i bombardamenti israeliani’, precisano ancora i promotori dell’evento.

La mobilitazione è promossa dalla rete #DigiunoGaza, rete indipendente di operatrici e operatori sanitari, insieme a cittadine, cittadini e associazioni. ‘Porta la tua luce. Illuminiamo la notte di Gaza’, l’appello in vista dell’iniziativa davanti all’ospedale Santa Maria della Misericordia.