Il Papa nomina don Riccardo Battocchio vescovo di Vittorio Veneto

Venezia, 24 febbraio 2025 – Una nomina di spessore religioso e culturale. Lo stesso Papa Francesco, in condizioni critiche al Policlinico Gemelli, ha nominato nuovo Vescovo della Diocesi di Vittorio Veneto don Riccardo Battocchio, prete della Diocesi di Padova e attualmente rettore dell’Almo Collegio Capranica. L’annuncio è stato dato oggi, lunedì 24 febbraio alle 12, dalla sala stampa vaticana e in contemporanea nelle diocesi di Padova e di Vittorio Veneto e all’Almo Collegio Capranica. Dallo scorso 30 dicembre 2024 la sede episcopale di Vittorio Veneto, era vacante dopo la partenza di monsignore Corrado Pizziolo per la sua missione in Brasile.

Il saluto di Luca Zaia

Il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia ha voluto salutare il nuovo vescovo di Vittorio Veneto Riccardo Battocchio, 62 anni, nominato stamattina dal Papa: "In queste ore difficili e di grande sofferenza personale, papa Francesco ha nominato il nuovo vescovo di Vittorio Veneto nella persona del reverendo Riccardo Battocchio, originario di Bassano del Grappa. Un veneto di grande cultura arriva nella Diocesi che fu di Albino Luciani. Sono sicuro che saprà creare un legame forte con la nostra terra, fatta di gente semplice e concreta, laboriosa ed accogliente".

Chi è il nuovo vescovo

Nato nel 1962 a Bassano del Grappa, sacerdote della diocesi di Padova dal 1987, licenza in teologia dogmatica e dottorato con una tesi sull’ecclesiologia di Marsilio da Padova, don Battocchio ha sviluppato un’intensa attività accademica, in particolare presso la Facoltà Teologica del Triveneto, Membro dell’Associazione Teologica Italiana dal 2004, è stato eletto presidente nel 2019 e riconfermato nel 2023. Nel 2019 è stato nominato da papa Francesco Rettore dell’Almo Collegio Capranica in Roma. Numerose le sue pubblicazioni nell’ambito teologico sotto forma di libri, articoli e curatele. Per quanto riguarda l’impegno pastorale, dal 1992 al 2019, è stato cooperatore festivo in alcune parrocchie della Diocesi di Padova. Fa parte del Consiglio Presbiterale e del Consiglio dei Prefetti della Diocesi di Roma. Dal 2023 al 2024, in qualità di membro e di Segretario speciale ha vissuto in prima persona la XVI Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi.