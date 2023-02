Il parroco non si presenta a messa: stava male, salvato dai fedeli nel vicentino

Chiesa, messa (immagini di repertorio)



Val Liona (Vicenza), 14 febbraio 2023 - Hanno atteso in silenzio per un po' che il prete si presentasse per celebrale la messa, poi quando non lo hanno visto arrivare hanno cominciato a preoccuparsi per lui, e gli hanno salvato la vita.

L'episodio è accaduto nella parrocchia di Val Liona (Vicenza). Il parroco non si è presenta alla messa delle 19 e i fedeli preoccupati sono andati a controllare in canonica e hanno dato l'allarme scoprendo che il don era stato colto da un malore.

A soccorrere il sacerdote, 61enne, riverso a terra nel bagno della parrocchia sono stati i vigili del fuoco, chiamati sul posto dai solerti parrocchiani.

I pompieri sono entrati in canonica forzando la porta d'ingresso. Il parroco ora è ricoverato all'ospedale di Vicenza.