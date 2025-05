Passo barca, attivo il traghetto tra Albarella e Porto Levante

Rovigo, 12 maggio 2025 – Riprende il collegamento utilizzato da oltre duemila turisti e non solo. Si è tenuto nella mattinata odierna nel territorio comunale di Porto Viro, l’avvio del servizio di collegamento fluviale tra Rosolina e Albarella-Porto Levante per il trasporto di persone e bici. Un momento ufficiale dove erano presenti la vicepresidente del Veneto e assessore alle infrastrutture e trasporti, Elisa De Berti, gli assessori regionali Cristiano Corazzari e Valeria Mantovan, oltre la consigliera regionale, Laura Cestari e il presidente della provincia di Rovigo, Enrico Ferrarese, insieme agli amministratori dei comuni di Rosolina e Porto Viro.

I numeri del traghetto

La vicepresidente del Veneto Elisa De Berti ha ricordato come: “È attivo il servizio di trasporto pubblico via acqua tra le due sponde del ramo del Po di Levante per collegare Rosolina a Porto Viro. Introdotto nel 2023 in via sperimentale grazie alla collaborazione tra Regione, Provincia di Rovigo e Comuni di Rosolina e Porto Viro, il traghetto tra Albarella e Porto Levante è a servizio di una zona a forte vocazione turistica e cicloturistica ed è particolarmente apprezzato dagli ospiti di Rosolina Mare e Albarella oltre che da runner, camminatori e dai ciclisti della tratta Venezia-Ravenna. Tra il 29 marzo e il 27 ottobre dello scorso anno sono stati 2.624 i passaggi registrati, con un aumento di 545 unità rispetto al 2023, e partecipanti provenienti, per il 50 per cento, da Austria, Francia, Olanda, Svizzera e Germania e per il rimanente da italiani.

Il servizio, che costituirà anche un collegamento strategico per le ciclabili di interesse nazionale Vento e Adriatica, in corso di realizzazione, si dimostra un ulteriore importante tassello nella promozione della mobilità dolce e intermodale oltre che di un turismo slow e rispettoso dell'ambiente”.

Un servizio attivo fino ad ottobre

Nel suo intervento la vicepresidente De Berti ha precisato: “Il passo barca sarà operativo fino al 12 ottobre, dal venerdì alla domenica e nei festivi, al costo di 2 euro a persona a tratta (inclusa la bici) mentre sarà gratuito per i bambini fino a 11 anni; dall'11 al 17 agosto il servizio sarà attivo tutti i giorni. Un collegamento intermodale, che integra la navigazione fluviale con la mobilità ciclabile, offrendo un'esperienza unica per residenti e turisti”.