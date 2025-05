Pet therapy per autismo e disabilità a Zoomark 2025, la startup nata in Polesine

Rovigo, 5 maggio 2025 – Un evento innovativo per il Polesine. Mercoledì 7 maggio, alle 12, nel padiglione 16 della Fiera di Bologna dedicato alle startup e all’innovazione nel campo del pet care e del pet food 5.0, nell’ambito della Fiera internazionale Zoomark 2025. Il Club Lions for pets Rovigo presenterà, il progetto “Crec Lions for pets” come primo nodo di una “rete lions” che, partendo dalla terapia per mezzo degli animali, ha per obiettivo la riabilitazione e l’inclusione delle persone con disabilità per autismo o disturbi psichici avvalendosi della collaborazione di altre associazioni del Terzo Settore oltre che di enti pubblici e privati.

Di cosa si tratta

Il progetto, elaborato in collaborazione con il Centro di Riabilitazione Equestre CREC Capitol Lions ETS di Roma del Distretto 108 L (unico in Italia riconosciuto dal Lions International e autorizzato dal Ministero della Salute), prevede la creazione di più centri di riabilitazione controllati e selezionati dai 1400 Club Lions italiani nei quali si attui la terapia per mezzo degli animali unicamente nel rispetto delle linee guida del ministero della Salute. Tali Centri dovranno pertanto risultare iscritti al registro nazionale Digital Pet istituito presso l’Istituto Zooprofilattico delle Venezie e avvalersi di personale specializzato e iscritto anch’esso al Digital Pet.

Ampia adesione a livello nazionale

Preannunciato al Forum Europeo del Lions International di Bordeaux nel mese di ottobre del 2024, ha già ottenuto l’adesione di alcuni Club Lions italiani delle province di Venezia, Trento, Verona, Roma e si avvale della partnership del raggruppamento di Lions Club dell’Arco Alpino (Alc) che comprende oltre 22000 Soci italiani austriaci, tedeschi e sloveni.

Il convegno a tema

Durante la presentazione ufficiale che si tiene allo Zoomark 2025 per la prima volta, parleranno sul tema: ”Autismo e altre disabilità: trattamento e applicazione della terapia per mezzo degli animali “. Enrico Barbato Governatore del Distretto Lions 108Ta3 Italy parlerà su ‘il lionismo al tempo dell’Intelligenza Artificiale”. A seguire Maria Gabriella Zanirato, Presidente del Lions Club for Pets Rovigo “Il progetto Crec Lions for Pets”, Laura Contalbrigo, dirigente veterinario dell’Istituto Zooprofilattico delle Venezie e responsabile del Centro di Referenza Nazionale per gli interventi assistiti con gli animali (CRN IAA): “Interventi Assistiti con gli Animali: le linee guida del Ministero della Salute”, Vilma Munerato responsabile Comitato Soci LC. Lions for Pets Rovigo: “Empatia a quattro zampe: un libro di emozioni”. Inoltre, Tommaso Bruni, presidente del Centro di Riabilitazione Equestre (Crec Capitol Lions ETS) e del Lions Club Roma Aurelium e Stefania De Risio, psicologa e psicoterapeuta, responsabile del progetto in IAA del Crec Lions Capitolium: “L’esperienza quarantennale del Centro di Riabilitazione Equestre Lions Capitol di Roma (Crec). A coordinare l’appuntamento Dario Nicoli, Past Governatore Distretto Lions 108 Ta3.

Le altre iniziative

Il lionismo polesano non è nuovo alle proposte innovative: basti pensare che negli anni ’80 fondò per primo in Europa un Interclub nel quale riunivano le loro forze Lions Club, Rotary, Soroptimist e Kiwanis, anticipando iniziative in seguito sperimentate a livello mondiale. Nel 1996, inoltre, diede vita alla Associazione Alzheimer Polesine riunendo attorno ad essa i Club di Rovigo (ora Rovigo Host), Badia Adige Po, Santa Maria Maddalena Altopolesine e Contarina Delta Po.