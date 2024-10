Arriva la piena del Po, scatta l’allerta rossa in Veneto

Rovigo, 22 ottobre 2024 – Un’altra giornata di attenzione massima per il maltempo.

A comunicarlo è stato il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile del Veneto che ha emesso un nuovo avviso.

Questo valido ventiquattr'ore dalle 14 di oggi fino a domani 23 ottobre, nel quale si dichiara lo stato di allarme per criticità idraulica rossa nel bacino del Po, Fissero-Tartaro-CanalBianco e Basso Adige riferita al transito del colmo di piena lungo le sezioni venete del fiume Po, con livelli molto sostenuti e prossimi o di poco superiori al terzo livello di riferimento.

Per il resto della zona di allerta la criticità idraulica è verde.

Stato di attenzione per criticità idraulica gialla nel bacino del Basso Brenta -Bacchiglione riferita al sistema Fratta-Gorzone, dove i livelli sono in lenta diminuzione ma ancora superiori alla prima soglia nelle sezioni di Valli Mocenighe e Stanghella. Per il resto della zona di allerta la criticità idraulica è verde.

Le previsioni meteo

Per quanto riguarda le previsioni meteo da domani la circolazione atmosferica sulla regione ritorna ciclonica con un primo modesto impulso che porterà delle precipitazioni anche diffuse e di moderata entità specie sulle zone centro-meridionali della regione.