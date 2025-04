Poliziotto di 27 anni muore in un incidente in auto

Occhiobello, 12 aprile 2025 – Una nuova tragedia della strada. La vittima stavolta si chiamava Fabio Lanteri, 27 anni, originario dalla Sicilia e agente della polizia penitenziaria di Rovigo. L’incidente mortale è successo ad Occhiobello la scorsa notte, intorno alle 3.20 circa lungo la Strada Statale 16 in prossimità della rotatoria. Si è trattato, secondo le ricostruzioni ancora in fase di accertamento, di un’auto uscita di strada che non avrebbe coinvolto altri mezzi. L’auto è poi finita contro un palo dell’illuminazione.

Chi sono i giovani coinvolti

Lanteri era alla guida ed è deceduto sul colpo a causa dell’impatto fortissimo che ha distrutto l’auto. A bordo c’era anche un altro giovane, 21 anni, anche lui agente della polizia penitenziaria nel carcere di Rovigo. Purtroppo, nonostante i tentativi di rianimazione, il medico del Suem118 ha dovuto constatare il decesso del 27enne alla guida. L’altro giovane è stato stabilizzato sul posto dal personale sanitario e trasferito all'ospedale di Cona a Ferrara in condizioni gravi, la sua prognosi è ancora riservata.

Le operazioni di soccorso

Le squadre dei vigili del fuoco, giunte da Rovigo con due mezzi, hanno messo in sicurezza il veicolo e estratto i due occupanti rimasti incastrati nelle lamiere. I carabinieri hanno provveduto a deviare il traffico e a effettuare i rilievi del sinistro. Presenti anche tecnici dell’Anas e dell’azienda elettrica per il ripristino dell’illuminazione pubblica. Le operazioni di soccorso si sono concluse poco prima dell’alba.