Porto Viro: incidente sulla Romea, un morto e due feriti

Porto Viro, 7 ottobre 2025 – Un’altra tragedia sulle strade polesane. Si tratta del grave incidente successo questa mattina lungo la SS309 Romea al km 69+700, nel territorio comunale di Porto Viro (Rovigo).

Un impatto violetto dove sono rimasti coinvolti due autoarticolati e un furgone da cantiere. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Adria, che hanno estratto i due uomini a bordo del furgone finito in un fossato posto a ridosso della Strada Statale.

Un uomo, dopo la stabilizzazione sul posto da parte del personale sanitario del Suem 118, è stato elitrasportato in ospedale, nulla da fare per il secondo uomo di origine rumene. Il medico del 118, infatti, ne ha dovuto constatare il decesso. Trasportato in ospedale anche l'autista dell'autoarticolato, che ha riportato diversi traumi, ma non è in gravi condizioni.

Cosa è successo lungo la Romea

Secondo una prima ricostruzione, in fase di accertamento, il furgone stava svoltando a sinistra quando è stato tamponato da un autoarticolato. A seguito dell’urto, il mezzo ha invaso la corsia opposta, dove sopraggiungeva un secondo autoarticolato, che non ha potuto evitare l’impatto frontale-laterale. La SS309 Romea è stata chiusa al traffico per quasi tutta la mattina, per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell’area, inevitabili code e qualche disagio alla circolazione stradale.

L'Anas, al proposito aveva comunicato come sulla SS309 Romea è stato necessario chiudere il tratto in entrambe le direzioni al km 69,700 a Porto Viro, in provincia di Rovigo. Sul posto le forze dell'ordine per la gestione della viabilità e l'accertamento sulle cause del sinistro.