Premio di 30mila euro ai dipendenti: una storia di fiducia imprenditoriale

Veneto
CronacaPremio di 30mila euro ai dipendenti: una storia di fiducia imprenditoriale
5 set 2025
REDAZIONE VENETO
La decisione da parte della proprietà della Bonaventura srl di Preganziol (Treviso) per riconoscere i risultati aziendali, viste le performance positive ottenute

La Bonaventura srl, storica azienda attiva nel settore dell'armamento ferroviario, ha riconosciuto ai propri 40 dipendenti un premio di risultato complessivo di 30mila euro

Treviso, 5 settembre 2025 – Una storia di grande fiducia tra lavoratori e proprietà quella che caratterizza la Bonaventura srl di Preganziol (Treviso). La storica azienda attiva nel settore dell'armamento ferroviario, infatti ha riconosciuto ai propri 40 dipendenti un premio di risultato complessivo di 30mila euro.

Un premio e un riconoscimento che vogliono sottolineare quanto positive siano le performance aziendali ottenute, che dovrebbero tra l’altro replicarsi anche nel 2025. Il riconoscimento è previsto dagli accordi sottoscritti con le organizzazioni sindacali nel 2023.

Bonaventura srl si occupa principalmente di costruzione, revisione manutenzione di binari o deviatoi nelle Stazioni ferroviarie, nelle linee RFI e nelle linee secondarie e non solo. Oggi è coinvolta nel progetto di ampliamento e recupero di traversine nel Comune di Mogliano Veneto (Treviso) e in altre opere di armamento ferroviario, come la sostituzione di 90mila metri di cambio ferro sulla linea Alta Velocità Bologna-Piacenza, il rinnovo dei deviatoi a Piove di Sacco (Padova) sulla linea Mestre-Adria e la manutenzione della rete ferroviaria nel compartimento bolognese.

