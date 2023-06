Pride Veneto, parata a Venezia. Arcigay: giorno di orgoglio e rabbia

Padova, 24 giugno 2023 - "Sono sette le città che in questo fine settimana vengono attraversate dall'Onda pride, la grande manifestazione a sostegno dei diritti delle persone lgbtqi+.

Oggi tra i capoluoghi parata a Venezia, Milano, Palermo, Cagliari, Chieti, Perugia; domani a Reggio Emilia (concentramento alle 16 in viale IV novembre).

Orgoglio e rabbia

"È il giorno dell'orgoglio ma anche quello della rabbia", dichiara Gabriele Piazzoni, segretario generale di Arcigay. "Oggi siamo scesi nelle strade in questa nuova giornata di mobilitazione per stringerci attorno alle 33 famiglie colpite dalla violenza della Procura di Padova, protagonista di un'azione inedita, prevaricante, che ci fa allontana dalla tradizione democratica del nostro Paese. Cancellare un certificato di nascita è un atto violento, carico di un furore ideologico che spaventa, anticamera di uno stato etico che mette le mani nelle famiglie riorganizzandole e riscrivendole sulla base di un'idea di parte che si vuole imporre alla collettività. Nei nostri Pride porteremo avanti la nostra determinazione a lottare contro la violenza che il Governo sta riversando sulle nostre famiglie", conclude.

"Furia fascista del Governo”

"I nostri bambini sono stati investiti dalla furia fascista di questo Governo. Per il Governo non dovrei essere una madre, dovrei uscire di scena in silenzio ma non lo faremo. Parliamo per tutte le famiglie che stanno aspettando la busta verde che ci dice che siamo stati chiamati in tribunale, anche se questa storia riguarda tutte e tutti e il nostro essere cittadini".

Lo ha detto una mamma di Padova che in settimana ha visto impugnarsi dalla Procura gli atti di nascita del proprio figlio, parlando dal palco del Pride a Milano. "L'Italia non è un Paese per transessuali, lesbiche, gay e genitori omosessuali" hanno aggiunto due genitori esponenti delle Famiglia arcobaleno. "I nostri figli - hanno continuato - non sono paragonabili a un balcone abusivo. Vogliono dipingerci come criminali per tutto il 'globo terracqueo'. È ora che la società civile gridi con noi che siamo genitori. Curarsi di un minore non può mai essere considerato un reato, così come amare. È l'amore che crea una famiglia. È in atto una vera persecuzione".

Notizia in aggiornamento