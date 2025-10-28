Ma che senso ha uno sport così?
CronacaProva del Dna 27 anni dopo: l’ex lavapiatti a processo per l’omicidio di madre e figlia a Rosolina
28 ott 2025
MARIO TOSATTI
Cronaca
Prova del Dna 27 anni dopo: l’ex lavapiatti a processo per l’omicidio di madre e figlia a Rosolina

La svolta grazie alle nuove tecniche del Ris, è stata trovata una corrispondenza del profilo genetico estratto da mozziconi di sigaretta trovati all’epoca sulla scena del crimine del 1998. Le due donne vennero uccise forse a colpi di spranga per rubare i 400mila lire di incasso

Elisea Marcon, 59 anni, e Cristina De Carli, 27 anni vennero uccise nella notte tra il 28 e 29 giugno 1998 nel loro chiosco bar 'Ai Casoni' a Rosolina Mare

Rovigo, 28 ottobre 2025 – Una svolta decisiva per un 'cold case' che ha scosso tutta la provincia e non solo. Nella giornata odierna, infatti, la Procura di Rovigo ha disposto il rinvio a giudizio di Karel Dusek, 48 anni, cittadino ceco, accusato di omicidio volontario come ipotesi di reato, questo per aver ucciso Elisea Marcon e la figlia Cristina De Carli nella notte tra il 28 e 29 giugno 1998 nel loro chiosco bar 'Ai Casoni' a Rosolina Mare (Rovigo).

Un’accusa, nella ricostruzione degli inquirenti, secondo cui il giovane lavapiatti avrebbe colpito mortalmente le due donne con un oggetto contundente, assieme a un complice, al momento ancora ignoto. Il tutto per rubare circa 400 mila lire di incasso.

