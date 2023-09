Derubano un operaio in cantiere: lui cerca di fermarli e i ladri lo trascinano con l’auto

Treviso, 18 settembre 2023 – Derubano un operaio in cantiere edile, lui cerca di fermarli e i ladri lo trascinano con l’auto per decine di metri. È il rocambolesco furto avvenuto a Pieve di Soligo, nel Trevigiano. La vittima del furto ha riportato diverse contusioni ed escoriazioni a braccia e gambe, successivamente curati al pronto soccorso dell’ospedale di Vittorio Veneto.

Ecco cosa è successo: il furto, l’allarme e poi l’incredibile fuga con l’operaio aggrappato alla portiera dell’auto.

Il furto in cantiere

Un 53enne del posto è entrato nella baracca del cantiere edile che si trova tra via Mussa Alta e via Carlo Conte, a Pieve di Soligo. Erano circa le 10.15 di sabato mattina. Nella baracca usata come ufficio dal capocantiere e dagli operai in quel momento non c’era nessuno e il ladro ne ha approfittato per afferrare un portafoglio e scappare.

La scoperta

Una volta uscito dalla baracca, il proprietario del portafoglio lo ha visto. E così gli è corso dietro cercando di fermarlo. Il 53enne ha inforcato la sua auto – una Dacia Sandero guidata da una complice, una 43enne del luogo che lo aspettava con il motore acceso – e ha cercato di darsi alla fuga. L’operaio però non si è perso d’animo e si è aggrappato alla portiera della vettura pensando che i malviventi si fermassero. Ma così non è stato.

La fuga con l’operaio aggrappato all’auto

L’operaio è stato trascinato per decine di metri prima di cadere a terra. Prima ha urlato, ma la donna al volante ha continuato ad accelerare nella speranza di farla franca. Nella rocambolesca avventura, la vittima è rimasto ferito a braccia e gambe: per fortuna non è grave.

Le indagini lampo

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Vittorio Veneto, che hanno subito avviato le ricerche dei due malviventi. I due complici sono stati rintracciati dopo una ventina di minuti: una pattuglia li ha scovati vicino a un vigneto. Erano ancora a bordo della Dacia usata per la fuga e il 53enne si stava preparando una siringa di droga.

Perquisita l’auto, i militari hanno trovato nel portabagagli una carta di credito Postepay intestata all’operaio che i due ladri avevano estratto dal portafogli rubato. Il portafogli era invece stato lanciato fuori dal finestrino durante la fuga, nella zona di Refrontolo.

L’arresto

I due ladri sono stati arrestati e la tessera Postepay è stata restituita al legittimo proprietario. Si tratta di un 53enne residente a a Farra di Soligo e una donna di 43 anni di Conegliano, entrambi con precedenti penali. Sono accusati di rapina impropria in concorso. L'operaio ha riportato contusioni guaribili in pochi giorni.