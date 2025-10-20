Riccardo Checchin, il pensionato veneto virale sui social (a sua insaputa) morto in solitudine. “Si approfittavano di lui”

Padova – “Veneto ubriaco in dialetto”, oltre 2,6 milioni di visualizzazioni. “Ciclista veneto ubriaco”: un milione. Numeri da creator di youtube. Un volto riprodotto in serie con “sticker” su Telegram: “Ti non te poi saverlo”. Il protagonista inconsapevole, l’eroe triste dei canali umoristici e dei social trash, i frullatori online di filmati grotteschi e volgari, aveva 73 anni.

Si chiamava Riccardo “Ricky” Checchin. Il pensionato virale: l’uomo che sommava ogni stereotipo sui veneti. Sempre in sella alla sua bicicletta che chiamava la “bambina”. Un’istituzione al bar del paese. Ma anche l’anziano in difficoltà, “sfruttato” dagli ingordi di fenomeni da smartphone. L'influencer fragile di Zeminiana di Massanzago, 1.120 abitanti nel Padovano, è morto all’improvviso domenica 12 ottobre. Solo. La badante l’ha trovato in casa incosciente.

Riccardo “Ricky” Checchin, morto a 73 anni

Il giorno dopo, il re dei meme online era già rimpianto. In migliaia – inclusi i politici locali – hanno iniziato a ricordare “Ricky” con una sua frase, una citazione, una battuta. “Un uomo innocuo, non avrebbe fatto del male a una mosca”, “semplice e autentico”, “scatenava risate e affetto”, “ci mancherai”. Così il capogruppo della Lega in Regione Veneto, Giuseppe Pan: “Ci ha fatto ridere e pensare con il suo modo semplice e vero”.

Checchin, icona veneta alla vecchia maniera. Il dialetto colorito da imprecazioni. Esuberanza da spritz e bianchino. Difficile dire quanto fosse consapevole dell'ironia social attorno a sé, commenta il Corriere del Veneto. Non era lui a riprendersi nei video, intanto: alcuni lo mostrano a terra, dopo una caduta in bicicletta, mentre non riesce a rialzarsi e impreca. “Qualcuno ne ha approfittato”, ha detto il vicesindaco di Massanzago, Stefano Scattolin: “Il signor Checchin era una persona in difficoltà, aveva una serie di problematiche personali e di salute, non si rendeva conto delle situazioni attorno a sé, non conosceva i social né gli effetti dell'esposizione mediatica”.

Viveva solo, Checchin. La salute malferma, deboli i contatti con la famiglia. Ancora Scattolin: “Avevo denunciato la cosa sui social – spiega al Corriere del Veneto – Commentavo scrivendo di lasciarlo stare, di smetterla di fare quei video. Il paese cercava di proteggerlo ma non si riusciva a tenerlo d'occhio sempre. Era seguito dai servizi sociali e i parroci facevano di tutto per aiutarlo, spesso chiamavano in Comune per sapere cosa potessero fare per lui. Aveva difficoltà a gestire la sua stessa casa e a volte dormiva per strada”. Qualcuno si era attivato per fermare gli autori dei video per proteggere Ricky da se stesso: “All'epoca avevamo individuato alcune persone che gli avevano fatto dei filmati, venivano da fuori, da altri paesi; sembra che addirittura qualcuno lo facesse bere per poi riprenderlo. Si erano fermati solo dopo che era partita una segnalazione alle forze dell'ordine”.