Lutto a Conegliano, Riccardo Gava morto di leucemia a 25 anni: una settimana fa si era laureato in Ingegneria con 110 e lode

Conegliano (Treviso), 21 ottobre 2023 – C’è sgomento e dolore nella comunità di Conegliano per la scomparsa di Riccardo Gava, brillante studente di 25 anni, morto il 19 ottobre per una leucemia acuta, solo una settimana dopo aver ottenuto la laurea magistrale in Ingegneria dell’Energia Elettrica con 110 e lode. Riccardo era ricoverato nell’ospedale di Castelfranco Veneto, si stava curando dallo scorso novembre quando, dopo essersi appena trasferito a Monaco alla Technical University per la laurea specialistica, ha scoperto la sua malattia. Nonostante le cure e i ricoveri, in tutto questo periodo, ha portato avanti i suoi studi arrivando a completare la tesi in ospedale e a discuterla il 13 ottobre ottenendo il massimo dei voti.

Brillante studente e attaccante in campo

Riccardo è sempre stato uno studente di primo livello, portato per la matematica e le materie scientifiche fin dalle scuole dell’obbligo, ha poi frequentato il liceo scientifico Marconi sempre con voti eccellenti, fino quindi a iscriversi alla facoltà di Ingegneria dell’Università di Padova dove nel 2020 ha ottenuto la laurea triennale con 110 e lode. Nel 2020 è anche entrato nel gruppo “Race up” dell’Università di Padova impegnato nella realizzazione di vetture da corsa elettriche e a combustione interna per le competizioni internazionali tra atenei. Un’altra passione di Riccardo è stato il calcio e per un decennio ha giocato nella squadra del suo quartiere, il Calcio Campolongo, con cui nel 2017 ha vinto il campionato provinciale under 19 giocando nel ruolo di attaccante. Il funerale sarà celebrato lunedì 23 ottobre alle 15.30 nella chiesa di Campolongo.