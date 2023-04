Rischio salmonella: Sopressa Nostrana del Salumificio Sant'Orso richiamata dal mercato

Vicenza, 6 aprile 2023 - Rischio salmonella in alcuni lotti di Sopressa Nostrana, venduta con varie denominazioni ma prodotta dallo stesso Salumificio Sant'Orso, nello stabilimento di Caltrano (Vicenza). Per questo i lotti sono stati ritirati dal mercato a scopo precauzionale per il rischio di salmonella.

I lotti richiamati

Il richiamo da parte del produttore è stato pubblicato sul sito del ministero della Salute e il prodotto consumato non va consumato, ma riportato al punto vendita. I prodotti interessati sono distribuiti in confezioni con il numero di lotto 10264F e sono confezionati con i seguenti marchi: Arte - I Buoni Salumi della Tradizione con scadenza 13/07/2023 e al 25/07/2023; Sopressa nostrana Salumificio Sant'Orso con scadenza 06/07/2023; Sopressa nostrana I Buoni Salumi d'Italia con scadenza 11/07/2023, 8/07/2023 e 22/07/2023.

Cos'è la salmonella

La salmonella è un batterio presente in natura con più di 2000 varianti (o sierotipi) ma i ceppi più frequentemente diffusi nell'uomo e nelle specie animali, in particolare in quelle allevate per la catena alimentare, sono S. enteritidis e S. typhimurium. "La gravità dei sintomi - ricorda l'Istituto Superiore di Sanità - varia dai semplici disturbi del tratto gastrointestinale fino a forme cliniche più gravi (batteriemie o infezioni a ossa e meningi) che si verificano soprattutto in soggetti fragili (anziani, bambini e soggetti con deficit a carico del sistema immunitario). I sintomi della malattia possono comparire tra le 6 e le 72 ore dall'ingestione di alimenti contaminati, ma più comunemente si manifestano dopo 12-36 ore) e si protraggono per 4-7 giorni".