Rissa tra giovanissimi nel Trevigiano: 14enne accoltellato alla schiena, è grave

Carbonera (Treviso), 23 giugno 2023 - Nel corso della rissa tra giovanissimi spunta il coltello: un 14enne viene colpito alle spalle ed è finito in ospedale, le sue condizioni sono preoccupanti. Il minorenne si trova ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Treviso per la coltellata ricevuta alla schiena la scorsa notte 22 giugno, a Carbonera (Treviso), nel corso di una lite che ha coinvolto cinque giovani incensurati, il maggiore dei quali ha 18 anni.

La rissa è stata sedata dai carabinieri che hanno fermato e identificato quasi tutti i protagonisti dell'episodio, denunciandoli per rissa aggravata, lesioni gravi e porto di armi o oggetti atti a offendere. Sul posto sono stati ritrovati l'arma che ha ferito il giovane ricoverato, cioè un coltello a serramanico di 20 centimetri, e una pistola softair.