Ritrovata Carol, la 16enne scomparsa da Mestre

Mestre (Venezia), 19 novembre 2023 - Carol, la 16enne scomparsa da giovedì da Mestre, è stata ritrovata stasera a San Donà di Piave. A dare la buona notizia è il presidente del Veneto, Luca Zaia con un post su Facebook.

"Si conclude fortunatamente nella maniera migliore una vicenda che aveva tenuto col fiato sospeso la nostra comunità - scrive -. Grazie di cuore a chi ha condiviso la sua foto sperando in un epilogo positivo, e grazie alle forze dell’ordine che hanno condotto le ricerche".

Proprio il governatore questa mattina aveva condiviso l'appello della famiglia sui social per le ricerche della ragazza. Anche Elena Cecchettin, la sorella di Giulia uccisa dall’ex fidanzato, aveva lanciato un messaggio diventato in pochi minuti il post virale: “Vi prego, non di nuovo”. La scomparsa aveva tenuto molti cittadini con il fiato sospeso, fortunatamente è arrivata in serata la buona notizia.