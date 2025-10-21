Rovigo: in arrivo oltre un milione di euro per il museo di Badia Polesine

Rovigo, 21 ottobre 2025- Un contributo che ridarà nuova ‘vita’ al Museo Civico ‘Baruffaldi’. Si tratta della notizia, già trapelata a fine luglio scorso, che ora trova ufficialità con la firma del Ministro della Cultura, Alessandro Giuli, del decreto per la programmazione delle risorse finanziarie destinate ai ‘Grandi Progetti Beni culturali’ per l'annualità 2025.

L'importo complessivo sarà di oltre 15 milioni per 5 interventi mirati che coinvolgeranno Puglia, Veneto, nello specifico a Badia Polesine (Rovigo), Toscana, Lazio ed Emilia Romagna. Il piano individua beni o siti di eccezionale interesse culturale e di rilevanza nazionale per i quali è necessario e urgente realizzare interventi organici di tutela, riqualificazione, valorizzazione e promozione culturale, anche a fini turistici. Un nuovo finanziamento destinato al patrimonio culturale affinché possa appartenere sempre più ai territori e ai loro cittadini.

Il Comune polesano esulta, il sindaco Rossi: “Andremo a coprire il 100% dei lavori”

A Badia Polesine (Rovigo) grande soddisfazione, in quanto sono stati destinati oltre un milione di euro per la valorizzazione e il restauro del Museo Civico ‘Baruffaldi’, da anni chiuso al pubblico. Il completamento della struttura, per la quale è già stato concluso un primo stralcio di intervento, quindi avrà un importante svolta con questo cospicuo contributo.

A fine del luglio scorso fu proprio il sindaco di Badia Polesine, Giovanni Rossi, che durante un evento pubblico annunciò che sarebbe stato destinato dal Ministero delle Finanze un finanziamento a fondo perduto di 1.070.000 euro per la ristrutturazione del Museo Baruffaldi: “Che copre il 100% dei lavori del secondo stralcio”.

"Questo premia l’investimento sulla cultura da parte del Comune di Badia. – aggiunge – Si ringrazia sentitamente i Ministri Gennaro Sangiuliano, con il quale avevo iniziato il rapporto e dialogo per questo contributo, e Alessandro Giuli per formalizzare quest’importante contributo, inoltre l’onorevole Martina Semenzato che mi ha accompagnato in questo percorso che ridarà a Badia il proprio museo, con il ritorno a ‘casa’ d’importanti opere pittoriche”.

La storia del Museo Civico ‘Baruffaldi’

Una raccolta cospicua di oggetti, foto e documenti, iniziata negli anni ’50 dal prof. Ivan Tardivello, induce a pensare di ordinare tutto il materiale per una “Raccolta Civica”. Nel 1968 il materiale della raccolta Civica viene esposto in Municipio nella Sala del Consiglio e nell’ufficio del Sindaco. Successivamente nel 1973 i vari reperti che già costituiscono le prime sezioni: Risorgimento, Prima e Seconda Guerra Mondiale e oggetti curiosi, vengono trasferiti in due locali della Biblioteca Civica G.G. Bronziero, dove rimarranno fino al 1977. Intanto altri reperti si vanno accumulando in alcune stanze dell’ex Monte dei Pegni, abbandonato da parecchi anni e in stato di notevole degrado. Finalmente dopo la ristrutturazione dell’ex Monte dei Pegni, il 12 giugno 1977 viene inaugurato il vero e proprio Museo Civico. Lo scopo dell’ideatore e fondatore del Museo, prof. Ivan Tardivello, è che in ogni sezione, protagonista è l’uomo, con i suoi entusiasmi, le sue fatiche, le sue paure, i suoi successi e insuccessi. I visitatori, in particolare, gli studenti, si possono rendere conto che la storia studiata a scuola non è costituita da fatti avvenuti altrove, che non ci riguardano, al contrario la piccola storia della nostra città e del Polesine è un tassello della storia più grande, quella che si trova sui libri. Nel museo è possibile vedere come il cittadino badiese ha percorso il suo cammino, partecipando alle vicende della “Storia Italiana” e alle tappe del progresso. Il Museo Civico è stato intitolato allo storico Antonio Eugenio Baruffaldi, nato a Badia Polesine il 16 dicembre 1862. Come il padre sarà anche lui impiegato postale, prima a Badia Polesine e poi a Padova, dove si era trasferito nel 1887. Nonostante la lontananza dalla città natale si dedica con grande amore e vera passione alla ricerca storica sulla sua Badia e sul Polesine, pubblicando i suoi scritti da Padova e da Vicenza, città dove si trasferisce sempre per motivi di lavoro. Morirà a Vicenza il 29 gennaio 1940. Nel museo possiamo vedere oggetti riguardanti i vari periodi storici, le istituzioni civili e religiose, la ceramica, la fotografia, il tempo libero e un modellino del mulino natante dell’Adige. Importante la sezione che ospita dipinti di artisti badiesi del XIX e XX sec. e l’ “Ultima cena” (234 x 722 cm.) dipinta da Girolamo Bonsignori nel XVI secolo.