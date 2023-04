Invecchiamento, Antonella Viola: "Io digiuno 16 ore al giorno"

Veneto, 29 aprile 2023 - "Non si può respingere il tempo che passa, ma si può accoglierlo con la giusta postura. Per essere longevi in modo sostenibile". É ciò che dice l'immunologa e divulgatrice scientifica Antonella Viola, nel presentare il suo nuovo libro, in uscita il 2 maggio, La via dell’equilibrio. Scienza dell’invecchiamento e della longevità.

Un testo in cui la scienziata riprende alcune tematiche che hanno già creato molte polemiche lo scorso gennaio, come il fatto che il vino è cancerogeno, ma in cui racconta anche molto di sé, della sua vita di 53enne che, a causa dell'età e di un intervento alla tiroide, e della successiva menopausa, ha iniziato a vedere il suo corpo e il suo metabolismo cambiare. Da allora ha iniziato varie tipologie di dieta e di attività ginniche per riprendere il peso forma ma è solo col digiuno e con l'eliminazione di alcune bibite e alimenti è riuscita a trovare il giusto equilibro, di cui racconta e che spiega anche sotto il profilo scientifico.

"Da un paio di anni ho iniziato a inserire nella mia routine alimentare ore di digiuno - scrive nel saggio - dapprima 16 - e questa è diventata un’abitudine che seguo almeno 4 giorni a settimana - per poi allungare ogni tanto a 20 o 24. Dopo l’asportazione della tiroide e la successiva menopausa, ho visto, come accade a molte donne, il mio corpo cambiare. La circonferenza della vita ha cominciato a crescere come mai era accaduto prima". Dopo diete e palestra per tentare di tornare in forma Antonella Viola afferma: "Ho iniziato a digiunare 16 ore al giorno, ogni giorno, ma ho anche smesso di bere ogni tipo di bevanda alcolica e modificato la mia alimentazione. Nel giro di 4 mesi avevo perso 11 kg ed ero tornata nella mia solita taglia. Da allora, bevo solo un bicchiere nelle occasioni speciali e cerco di inserire 16 ore di digiuno almeno 4 volte a settimana. E mi sento così in forma che ho ripreso ad allenarmi".

"L’etanolo, l’alcol che si utilizza in tutti i tipi di bevande alcoliche, è cancerogeno" - ribadisce Viola, nonostante la 'sollevazione' di altri scienziati e produttori di vino secondo i quali un paio di bicchieri al giorno non fanno male, il problema sta sempre nell'abuso. "Già nel 1988 l’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro e l’Organizzazione mondiale della sanità hanno inserito l’etanolo nella lista dei carcinogeni di primo livello" - sottolinea Viola la quale sottolinea, dati alla mano, che questo rischio colpisce più le donne che gli uomini. No anche agli zuccheri, fruttosio compreso.

Il problema dei disturbi dell'età, spiega Viola, è legato all'infiammazione del corpo. Le persone, e le donne in particolare, si preoccupano molto di contrastare alcuni fattori di invecchiamento, come combattere il capello grigio o le rughe, che sono naturali e non fanno 'danni', anziché contrastare i disturbi generati da ciò che mangiano e che si accumulano nel corso della vita, portando poi a malattie più o meno croniche. Meglio dunque un cibo sano e cura del cuore e dei muscoli, tenendosi in forma.

"L’infiammazione non è solo una questione di tessuto adiposo ma anche e soprattutto di interazioni tra noi e i microbi che vivono nel nostro corpo". Bene, dunque a cibi vegetali ricchi di fibre, che fanno stare bene il nostro intestino. "Esiste un legame molto stretto fra infiammazione e invecchiamento, è stato coniato un neologismo per descriverlo: inflammaging, che deriva dalla fusione di inflammation (infiammazione) e aging (invecchiamento)". Dunque, bisogna trovare, "la via dell'equilibrio": se non per vivere più a lungo, almeno per vivere meglio.