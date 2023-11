San Fior, prova la moto dell’amico e si schianta contro un cancello: morto ragazzo di 18 anni. Il sospetto di una gara d’impennata

San Fior (Treviso), 2 novembre 2023 – Ha chiesto in prestito la moto di un amico per provarla, ma ha perso il controllo urtando il marciapiede ed finito contro un cancello. Una caduta fatale per un ragazzo di 18 anni, Daniele Gnoffo di Castel Raganzuolo, morto poco dopo nonostante il trasporto d’urgenza dell'elisoccorso del Suem 118 all’ospedale di Conegliano. L’incidente è avvenuto ieri pomeriggio a San Fior, in via Galilei.

Cosa è accaduto

La polizia stradale sta lavorando alla ricostruzione dell'incidente ma, da una prima ricostruzione, il giovane ha chiesto a un amico di poter provare la sua moto. Ma poco dopo essere partito, nonostante il tratto di strada fosse rettilineo, ha perso il controllo del mezzo, ha urtato un marciapiede e, cadendo, ha colpito un cancello. Tra le ipotesi al vaglio, c’è quella delle gare tra giovanissimi: da tempo in via Galilei, che ha un rettilineo di circa 500 metri, vengono segnalati raduni di ragazzi in moto che si sfidano in gare di impennata. Lo scorso settembre anche la polizia municipale aveva eseguito un sopralluogo a seguito delle segnalazioni del frastuono dei motori causato dai raduni di giovani.