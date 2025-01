“Ho ucciso la mia compagna”, ma è uno scherzo. Minuti di angoscia in un negozio di Bassano

Vicenza, 20 gennaio 2025 – Entra in un negozio e annuncia alla commessa di aver ucciso la sua compagna. Non sorprenderebbe, viste le cronache, ma in questo caso non si è trattato di altro che di uno scherzo di cattivo gusto. È successo a Bassano del Grappa (Vicenza) e il responsabile, un 43enne vicentino, è stato denunciato per procurato allarme dai carabinieri.

La commessa, allarmata, ha chiamato il 112: dopo aver chiesto informazioni su alcuni capi di abbigliamento, l’uomo si era scusato con lei di essere praticamente afono, a seguito – questa la sua spiegazione – di un brutto diverbio con la compagna, conclusosi con l’omicidio. Dopo la ‘confessione’, un “sto scherzando” piuttosto ambiguo. I carabinieri hanno subito captato l’agitazione della donna, e sono intervenuti al negozio.

Al loro arrivo, gli agenti hanno interrogato il 43enne – celibe e con precedenti – che si è giustificando dicendo che il tutto fosse stato uno scherzo. Condotto comunque in caserma, è stato accertato che non c’è stato alcun omicidio.