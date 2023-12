Sciopero oggi in Veneto: ecco le fasce garantite per treni, autobus e vaporetti

Venezia, 15 dicembre 2023 – Quattro ore di sciopero su tutto il trasporto pubblico locale in Veneto: braccia incrociare dalle 9 alle 13. Dopo che il Tar ha respinto il ricorso contro l’ordinanza del vicepremier Matteo Salvini – che ha drasticamente ridotto la protesta, inizialmente proclamata per 24 ore – oggi si temono disagi e traffico in tilt per tutta la giornata a causa dei ‘mezzi lumaca’, un escamotage per ‘raggirare’ la precettazione e fare rumore.

Trasporti a rischio, quindi, nelle città venete e nei Comuni dell’hinterland.

Atteso un venerdì nero sul fronte dei trasposti, con rallentamento e disagi che potrebbero continuare per tutta la giornata di oggi, anche nelle fasce garantite. Lo sciopero – indetto dalle organizzazioni sindacali Usb Lavoro Privato, Orsa, Sub, Cub, Cobas, Adl, Sgb – penalizzerà anche i treni.

Ecco la lista completa dei treni gantiti da Trenitalia e dai vettori locali.

Consultare il sito e le app per evitare di rimanere bloccati,ma soprattutto l'elenco dei treni regionali garantiti anche in caso di sciopero. Qui l'elenco dei dei treni regionali garantiti anche in caso di sciopero.

“I treni che si trovano in viaggio a sciopero iniziato – spiegano da Trenitalia – arrivano comunque alla destinazione finale se è raggiungibile entro un'ora dall'inizio dell'agitazione sindacale. Trascorso tale periodo, i treni possono fermarsi in stazioni precedenti la destinazione finale”.

Trenitali avverte: “Si potrebbero verificare variazioni non preventivabili, come la modifica di itinerario per i treni a lunga percorrenza, è importante prestare la massima attenzione ai comunicati diffusi nelle stazioni e dagli organi d'informazione”. Consulta qui le fasce di garanzia dei treni in Veneto.

BusItalia Veneto comunica che saranno garantiti i collegamenti solo in alcune fasce orarie. A Padova, corse urbane ed extraurbane assicurate dalle 5.30 alle 8.29 e dalle 12.30 alle 15.29. A Rovigo, dalle 5 alle 8.15 e dalle 12 alle 14.45.

Navigazione a singhiozzo a Venezia, dove i vaporetti si bloccheranno a orari variabili in base alle sigle sindacali. La società Atvo avvisa che il servizio non sarà garantito dalle 9 alle 12, nelle altre fasce orarie le tratte dovrebbero essere regolari. Blocco duro di quattro ore – dalle 9 alle 13 – per il personale delle Actv, Avm e Vela.

Il servizio People Mover verrà effettuato secondo queste modalità: l’ultima corsa prima dello sciopero parte da Tronchetto/Piazzale Roma alle 8.50, mentre la prima corsa da Tronchetto/Piazzale Roma ora 13.10.

I servizi di navigazione verranno garantiti in alcune fasce, ecco quali: la lista completa.

Il Tar del Lazio ha respinto il ricorso di alcune associazioni sindacali, che avevano chiesto la sospensione dell'ordinanza emanata dal ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini. con la quale è stata disposta la riduzione a quattro ore della durata dello sciopero nazionale nel settore del trasporto pubblico.

I decreti del Tar hanno tenuto conto dei disagi che sarebbero stati causati all'utenza da un'astensione di 24 ore, nonché dei “rischi per la pubblica incolumità”, che si sarebbero potuti verificare in determinate zone del Paese, a causa delle “prevedibili avverse condizioni atmosferiche”.