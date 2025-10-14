Sanità pubblica a caro prezzo

Massimo Pandolfi
Veneto
Cronaca“Senza luce e gas, i fratelli Ramponi vivevano come in una grotta, erano rovinati dai debiti”. Il racconto choc dei vicini
14 ott 2025
REDAZIONE WEB
Cronaca
La testimonianza dei residenti della zona di Castel d’Azzano, dove Franco, Dino e Maria Luisa hanno provocato l’esplosione del proprio casolare, uccidendo tre carabinieri: “Erano strani e schivi, lavoravano di notte e vivevano solo del latte delle loro mucche”

Castel d’Azzano (Verona), 14 ottobre 2025 – “Erano senza gas e corrente, vivevano come in una grotta”. Si trattava di una situazione umiliante e di degrado assoluto quella in cui che stavano vivendo i tre fratelli Ramponi, autori della strage di Castel d’Azzano dove sono morti i tre carabinieri Davide Bernardello, Valerio Daprà e Marco Piffari. Franco (65 anni), Dino (63 anni) e Maria Luisa Ramponi (59 anni) si sono fatti saltare in aria nel casolare dove vivevano abusivamente (in casa c’erano diverse bombole di gas e l’aria era satura, una molotov ha innescato l’esplosione), sfuggendo da anni ad uno sfratto che pendeva su di loro. 

Esplosione in sgombero abitazione, 3 carabinieri morti
Carabinieri e vigili del fuoco sul luogo della tragedia a Castel d'Azzano (nel Veronese): l'esplosione è stata provocata dai tre fratelli Ramponi che hanno fatto saltare una casa colonica

I vicini: "Vivevano come in una grotta”

La situazione a dir poco disagiata affiora dai racconti dei vicini di casa dei tre fratelli che abitavano in via San Martino e dei negozianti di Castel d’Azzano. I residenti del luogo sapevano “che la situazione era disastrosa”. I tre fratelli avevano già provato a farsi saltare in aria e “in 4-5 occasioni avevano preannunciato il peggio”. L’ultima volta (un anno fa) “si erano cosparsi di benzina. Avevano perso tutto ormai... vivevano senza corrente, senza gas, vivevano come dentro a una grotta”. Sempre chi li conosce rivela che “ora che gli avevano pignorato tutto dicevano 'piuttosto che lasciare casa ci facciamo saltare in aria’. 

Il mutuo del 2014: “Dicevano di essere stati ingannati”

L’azienda agricola (scena della tragedia) che gestivano i tre fratelli Ramponi era una impresa di lunga data sul territorio veronese. I problemi sono iniziati nel 2014 con la stipula di un mutuo che i tre avrebbero sottoscritto con l'ipoteca di campi e casa.

In realtà, ascoltando le varie testimonianze, i tre fratelli “sostenevano di essere stati ‘ingannati’ e che la sentenza del Tribunale che li sfrattava dal casolare era sbagliata. Infatti, spiegavano di non aver mai firmato i documenti per il prestito, e che anzi le firme erano state contraffatte. L'iter giudiziario era però arrivato fino alla decisione di esecuzione dell'esproprio.

Isolati e con debiti: “Erano strani e lavoravano di notte”

Fatto sta che i tre fratelli sono rimasti isolati: senza i genitori e senza una rete di amicizie fuori dalla propria famiglia. Famiglia che era proprietaria di diversi campi nella zona, tutti venduti per fronteggiare i debiti. In possesso dei fratelli rimanevano solo l'abitazione e un appezzamento di terra con una trentina di mucche.

“Strani”, è l'aggettivo più usato tra i vicini. "Ieri Dino è passato di qui col trattore, non mi ha neanche guardato. Io ci parlavo solo quando andavo a scuola”, racconta Marcello Fusini, ex compagno di classe del secondo fratello. I vicini raccontano che lavorassero quasi esclusivamente di notte, che vivessero praticamente solo del latte delle mucche e che fosse difficile vederli in giro.

“A volte Dino veniva qui, è capitato che fosse insieme al fratello, ma non lo vedevo da mesi", racconta la barista di un esercizio commerciale nei dintorni. 

© Riproduzione riservata