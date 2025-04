Sequestrati 4 quintali di pesce siluro pescati nel Po: valgono 5mila euro

Rovigo, 17 aprile 2025 – Prosegue le operazioni contro i predatori abusivi del Po. Nei giorni scorsi, i finanzieri della tenenza di Loreo e dai colleghi della sezione operativa navale di Porto Levante, alle prime luci dell’alba hanno sottoposto a controllo in località Donada del Comune di Porto Viro, un’autovettura con a bordo due persone di origini romene, che trasportavano ‘pesce siluro’ pescato presumibilmente nelle acque del fiume Po. In collaborazione. con il personale del servizio veterinario della ULSS 5 ‘Polesana’, i militari hanno proceduto all’esame delle condizioni di trasporto e di conservazione del pescato, rilevando che l’autovettura non era un mezzo adeguato.

i finanzieri durante i controlli e sequestro del pesce siluro

Il sequestro e sanzione

A fronte di ciò è scattato il sequestro dei 4 quintali di ‘pesce siluro’, con un valore al dettaglio di circa 5mila euro, oltre il fermo dell’automezzo e la sanzione amministrativa per oltre 1.500euro. Trattandosi di prodotto ittico potenzialmente rischioso per la salute, il servizio veterinario ha disposto l’automatica distruzione di tutto il pescato. Sono ancora in corso i relativi approfondimenti della posizione fiscale e contributiva dell’azienda ittica con sede legale nel ravennate a cui fanno capo i due soggetti controllati.