Sequestri della Finanza tra Venezia e Vicenza: nel mirino dispositivi medici, bigiotteria e pelletteria

Venezia, 18 settembre 2024 – Nelle province di Venezia e Vicenza maxi-sequestri di merce fallace. Nel primo caso, i militari del comando provinciale della Guardia di Finanza hanno proceduto al sequestro di oltre 18 milioni di dispositivi medici recanti l’indicazione ‘Made in Italy’, ma interamente prodotti nel continente asiatico. Nel Vicentino, invece, sequestrate cover per lo smartphone e articoli di bigiotteria e pelletteria non conformi.

Venezia: dispositivi medici falsamente ‘Made in Italy’

L’operazione, condotta dal gruppo di Portogruaro e coordinata dalla Procura della Repubblica di Pordenone, ha ha origine da un controllo effettuato in un’azienda, la quale riportava sulle confezioni dei dispositivi medici posti in vendita il simbolo di una fabbrica accompagnato dal nome di una località italiana. Su questi non veniva specificato alcun altro luogo di produzione. Le Fiamme Gialle hanno accertato che le fasi di lavorazione, fabbricazione e confezionamento dei dispositivi, etichettati con richiami palesi all’italianità, avrebbero avuto luogo esclusivamente all’estero, in contrasto con quanto disposto dalla normativa vigente.

Nel dettaglio, i prodotti venivano realizzati e confezionati in Asia Orientale, per poi essere importati in Italia, commercializzati su tutto il territorio nazionale e, in parte, venduti all’estero. Il valore della merce, se fosse stata commercializzata, sarebbe stato di oltre 25 milioni di euro. L’attività investigativa ha consentito di ricostruire la rete commerciale dell’importatore e sono stati individuati circa 250 esercizi in tutta Italia.

In merito agli illeciti contestati, l’importatore ha avviato la produzione di nuove confezioni sulle quali sono state apposte le corrette indicazioni di origine e ad etichettare nuovamente quelle fallaci.

Vicenza: sequestro di cover telefono, bigiotteria e pelletteria

Nel Vicentino, sono stati sequestrati 1.337 articoli, di cui più di 1000 cover e accessori per smartphone e numerosi prodotti di bigiotteria e di pelletteria, potenzialmente lesivi per la salute dei consumatori. Negli scorsi giorni, infatti, le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Vicenza, hanno sottoposto a controllo numerosi esercenti operanti nel Bassanese, ponendo sotto sequestro amministrativo articoli in violazione alle norme del codice del consumo. Questi erano in vendita in due negozi di Bassano del Grappa, con successive sanzioni amministrative per un totale di 2.064,00 euro.