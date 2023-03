Silvia Pini nuova primaria di Ortopedia a Dolo: è la prima donna in Veneto, la terza in Italia. Chi è

Silvia Pini primaria ortopedia a Dolo

Veneto, 7 marzo 2023 - Silvia Pini è la prima donna a capo di un reparto di Ortopedia in Veneto. La terza in Italia. Dal primo marzo è la nuova primaria ortopedica dell'ospedale di Dolo, in provincia di Venezia. È nata a Monza, cresciuta a Mogliano Veneto, in provincia di Treviso, e vive a Padova .

"Sogno il giorno in cui questa non sarà più una notizia - dice -. Il giorno in cui, e con questa nomina quel giorno per me è arrivato, in quanto donna non devo dimostrare niente a nessuno. Quando le donne perdono tempo a cercare di dimostrare quello che valgono in più rispetto agli uomini, hanno già perso. Io mi impegno a fare il mio lavoro, a dare quello che ho e che so. Il genere non è marcia in più, né in meno. La cosa che manca ora, nella mia branca specialistica, è l'esempio di altre donne ai vertici. Sarà più semplice per le donne che verranno dopo, avranno una strada finalmente già battuta".

Sulla forza fisica ritenuta da molti importante in sala operatoria afferma: "Penso che non serva sempre, anzi - spiega -. È fondamentale invece l'ingegno, la giusta leva, calcolare le giuste linee di forza".

Chi è Silvia Pini

Silvia Pini, 48 anni, è nata a Monza e cresciuta a Mogliano Veneto, dove si è diplomata presso il liceo classico Astori. Nel 2022 si laurea in Medicina e chìrurgia all'Università di Padova e nel 2003 ottiene l'abilitazione all’esercizio della professione di chirurga con iscrizione all'albo dei medici di Treviso e dal 2013 di Padova. Nel 2008 la specializzazione in Ortopedia.

Ha esercitato la professione chirurgica e ortopedica, anche in ambito pediatrico, all'ospedale de la Timone dell'Università di Marsiglia, al St.Luke Hospital and College Nursing di Wolisso - Etiopia. Quindi ha lavorato persso l'Uss 13 e dal 2020 presso l'Uss 3 Euganea.

Vive a Padova.

Ulss3 Serenissima: “Motivo d’orgoglio”

"Ha vinto il concorso il più bravo, il più titolato e il più preparato ortopedico tra una rosa di professionisti d'eccellenza - afferma il direttore generale dell'Ulss 3 Serenissima, Edgardo Contato -. Il fatto che il più meritevole, per la prima volta in Veneto e per la terza in Italia, si sia rivelato un medico donna, riempie d'orgoglio la nostra azienda sanitaria".