Spray al peperoncino in classe: individuato, è alunno della scuola

Rovigo, 18 febbraio 2025 – Il responsabile dell’increscioso fatto è stato denunciato. Si tratta di un sedicenne, residente nella provincia di Rovigo, il quale nella mattinata lunedì 10 febbraio alle 8.30 circa, si è introdotto nella classe prima N dell’istituto superiore Ipsia ‘Marchesini’ in viale Alfieri di Rovigo per poi spruzzare dello spray al peperoncino verso gli alunni presenti. In quel preciso momento in aula c’erano circa 10 giovani, provocando loro un’irritazione agli occhi e difficoltà respiratoria. Sul posto anche il personale del Suem118 per la necessaria assistenza agli alunni colpiti dallo spray urticante.

La fuga e il fermo del giovane

Immediatamente dopo l’utilizzo dello spray, il ragazzo, con il volto parzialmente coperto da un passamontagna, è scappato facendo perdere le proprie tracce. L’intervento delle volanti della Polizia di Stato prima e l’attività investigativa condotta poi dalla squadra mobile di Rovigo hanno consentito d’individuare il presunto autore dell’episodio.

Si tratterebbe di un alunno dello stesso istituto, ma frequentante una classe del secondo anno. I fatti, avvenuti subito dopo l’ingresso degli alunni nell’istituto scolastico, hanno causato anche un considerevole ritardo dell’inizio delle lezioni. Il presunto autore, in virtù di quanto accertato, è stato denunciato alla competente autorità giudiziaria per il reato d’interruzione di pubblico servizio. Non sono chiare le motivazioni che hanno spinto il sedicenne a compiere quest’incomprensibile gesto verso altri giovani.