La strage dei carabinieri: tre fratelli fanno esplodere un casolare. Uccisi tre militari, 25 i feriti

Castel D’aAzzano (Verona), 15 ottobre 2025 – Uno dei carabinieri sopravvissuti alla strage, dimesso dal pronto soccorso, rientra al Comando provinciale di Verona indossando una tuta grigia, perché l’esplosione oltre a lasciare segni impressionanti sul suo volto, bendato, ha distrutto anche i vestiti. Un altro giovane militare, con il collare cervicale sistemato dai medici, riceve l’abbraccio dei commilitoni. Davanti all’edificio qualcuno ha deposto un mazzo con tre gigli.

“Sono morti i loro compagni – spiega un collega – il dolore è enorme ma sono forti. Sono carabinieri”. Gli uomini ancora in ospedale hanno ricevuto la visita dei vertici dell’Arma e del ministro della Difesa Guido Crosetto: “Siamo carabinieri, sappiamo di dover rischiare”, spiega uno dei feriti. Hanno il volto di chi poche ore prima ha visto l’inferno, attorno alle 3.30 della notte tra lunedì e martedì. Per evitare lo sgombero del loro casolare a Castel d’Azzano, dove vivevano “come in una grotta”, senza corrente e riscaldamento, tre fratelli - Franco, Dino e Maria Luisa Ramponi - hanno innescato un’esplosione con molotov e gas che ha ucciso tre carabinieri ferendo altre 25 persone tra militari dell’Arma (13), polizia e vigili del fuoco (foto). Sono stati arrestati per omicidio volontario premeditato: la Procura, guidata da Raffaele Tito, sta valutando se contestare il reato di strage.

I dispositivi di protezione dei carabinieri sul prato all’esterno del casolare e alcune bombole di gas ritrovate nell’edificio. A destra le forze dell’ordine e i vigili del fuoco sul posto

Chi sono le tre vittime

Le vittime sono il luogotenente Marco Piffari, 56 anni, il carabiniere scelto Davide Bernardello, 36 anni, e il brigadiere Valerio Daprà, nato a Brescia 56 anni fa, che nel 1993 scampò alla morte in Somalia, nella battaglia al Checkpoint Pasta costata la vita a tre italiani. Tre militari esperti, addestrati per gli interventi in situazioni ad alto rischio gestite dall’Aliquota di primo intervento del Nucleo radiomobile.

Dopo la deflagrazione l’edificio di due piani è completamente crollato su se stesso. Nei riquadri i carabinieri morti: Marco Piffari (56 anni), Davide Bernardello (36 anni), Valerio Daprà (56 anni)

I tre fratelli Ramponi

Dopo la tragedia restano le macerie del casolare fatiscente dove hanno trovato la morte, travi e cumuli di antichi mattoni, trasformato in una polveriera nel paesone a una manciata di chilometri da Verona, tra piccole industrie, villette, poli logistici e quel che resta delle campagne. Un casolare circondato da altre abitazioni, alcune di più recente costruzione. Una roggia, le mucche dei fratelli Ramponi, allevatori magri come chiodi e con vestiti di mezzo secolo fa, che “lavoravano solo di notte”. Si nota una telecamera che, secondo il racconto di un vicino, avevano fatto installare su un palo, per tenere sotto controllo la proprietà. Tre fratelli ultrasessantenni, soli e senza figli, rimasti prigionieri delle loro ossessioni.

“Quando sono morti i genitori, anni fa, si sono lasciati andare – racconta un vicino – stavano solo tra di loro. Dicevano che si sarebbero fatti saltare in aria, per non lasciare la casa”. Segnali, di una violenza covata in quel casolare, c’erano già stati. L’ultima volta che le forze dell’ordine avevano bussato alla loro porta, un anno fa, avevano trovato l’ambiente saturo di gas. In un’altra occasione gli occupanti avevano minacciato di darsi fuoco cospargendosi di liquido infiammabile. La situazione economica della famiglia era precipitata nel 2012, quando uno dei fratelli aveva provocato un incidente mortale guidando un trattore a luci spente. Il risarcimento da versare, la vendita di alcuni campi, un mutuo ottenuto falsificando la firma di uno dei familiari e il pignoramento. “Vogliamo giustizia, ci hanno portato via tutto”, si sfogava Maria Luisa Ramponi in un’intervista.

Accesa una molotov poi l’esplosione

L’altra notte i militari avrebbero dovuto dare esecuzione allo sgombero e anche a una perquisizione per la ricerca di armi ed esplosivi, dato che in un precedente sopralluogo i droni avevano ripreso molotov sul tetto. Quando i militari hanno varcato la soglia, Maria Luisa, al piano superiore, ha acceso l’accendino lanciando una molotov tra le bombole di gas aperte. Lei si è salvata, mentre tre carabinieri sono rimasti uccisi dal botto e dal crollo, travolti mentre stavano salendo. Uno dei fratelli è riuscito a fuggire, e i militari hanno dovuto stanarlo tra i campi con un elicottero. “Una follia totale – spiega Crosetto dopo aver abbracciato i militari in ospedale –. È un giorno di lutto, noi ci saremo per cercare di colmare il vuoto. Ci saranno i funerali di Stato”.