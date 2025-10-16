Strage dei carabinieri morti a Verona, il dolore e l’abbraccio della comunità alla camera ardente

Verona, 16 ottobre 2025 – Dolore e lacrime, ma anche riconoscenza e rispetto. L’ultimo abbraccio della comunità a Valerio Daprà, Davide Bernardello e Marco Piffari è alla camera ardente al Comando della Legione Veneto dell'Arma di Padova.

Duecento persone in fila ordinatamente hanno atteso per un'ora in silenzio, prima all'esterno della caserma e poi sotto il portico nord della piazza d'armi, dove al tramonto si è aperta la camera ardente. Il più giovane, Denis, 9 anni aveva in mano una bandierina con scritto "W i carabinieri" e un disegno. "Forse farò anch'io il carabiniere" spiegava ai vicini di fila. Prima dell'apertura della camera ardente, all'arrivo dei carri funebri i militari del picchetto d'onore hanno salutato sull'attenti le tre bare fasciate dal tricolore.

Presenti i massimi vertici regionali ed interregionali dell'Arma. Con la fascia tricolore i sindaci di Padova Sergio Giordani e di Venezia Luigi Brugnaro assieme al vice presidente del Consiglio Regionale Enoch Soranzo. "Una tragedia immensa" è riuscito a dire visibilmente commosso Sergio Giordani. In lacrime il sindaco Brugnaro ha aggiunto: "Una tragedia, non ci sono parole. La nostra solidarietà alle famiglie di questi ragazzi, alle loro compagne, alle loro famiglie - ha detto Brugnaro con la voce rotta dal pianto - è davvero straziante. Dovremo trovare la maniera di ricordare queste persone, che hanno fatto il loro dovere. Quando succedono queste cose non ci sono analisi o cose da dire, bisogna solo pregare e ringraziare per quello che fanno tutti i giorni, ricordiamocelo quando magari ci fermano per fare un controllo o chiedere un documento. Sono un bersaglio e lavorano per noi". "E' una giornata difficile oggi e ancor più lo sarà domani, essere qui per ringraziare questi uomini è doveroso - ha detto il vice presidente del Consiglio regionale Enoch Soranzo - queste persone ogni giorno rischiano la vita per noi, gestiscono la nostra sicurezza, sono sulla strada, tra di noi, a garantire l'equilibrio fondamentale della nostra comunità. Quello che volevo portare ai carabinieri di Padova e del Veneto che sono qui fisicamente e idealmente è un segnale di vicinanza da parte di tutti i veneti che mi hanno contattato. La Regione ci sarà oggi e ci sarà domani per queste famiglie, e ringrazia gli uomini e le donne in divisa che meritano tutti il nostro grazie e spero che questo sia anche un momento di riflessione sull'importanza del servizio che l'Arma dà all'Italia".

I tre carabinieri che hanno perso la vita nell'esplosione nel casolare a Castel d'Azzano (Verona), la notte di martedì 14 ottobre, sono morti per trauma da schiacciamento, secondo l'autopsia eseguita stamattina all'Istituto di Medicina legale del Policlinico di Borgo Roma. Dopo il picchetto che ha reso loro onore, le tre salme hanno lasciato l'obitorio del Policlinico di Borgo Roma per essere scortate da una staffetta dall'Arma da Verona fino a Padova, dove domani alle 16 ci saranno i funerali di Stato alla presenza anche del presidente Sergio Mattarella e della premier Giorgia Meloni, oltre che di numerose alte cariche dello Stato e autorità civili e politiche.

Funerali di Stato e cordoglio in tutta Italia per i 3 carabinieri morti nell'esplosione nel Veronese. Nei riquadri in alto: Valerio Daprà e Marco Piffari (56 anni); sotto Davide Bernardello (36 anni)

Intanto è stato convalidato l'arresto di Maria Luisa Ramponi, la donna accusata di strage assieme ai fratelli Franco e Dino (già detenuti in carcere). È stata lei ad accendere la miccia che ha provocato la potente deflagrazione, che ha fatto crollare il casolare. È anche rimasta ferita, ma è stata salvata dagli altri carabinieri presenti: è ancora ricoverata in terapia intensiva all'ospedale di Borgo Trento, a Verona, e resta intubata per le ustioni riportate nell'esplosione, ma non è in pericolo di vita.

Anche Franco Ramponi si è avvalso della facoltà di non rispondere nell'interrogatorio di garanzia, oggi nel carcere veronese di Montorio, davanti al Gip del Tribunale scaligero, Carola Musio. L'uomo è accusato di strage assieme al fratello Dino (detenuto anche lui) e alla sorella Maria Luisa. Nella deflagrazione complessivamente sono rimaste ferite altre 34 persone.

L'indagine è coordinata dal pubblico ministero Silvia Facciotti, sostituto procuratore di Verona. Nel corso dell'udienza è stato ricevuto anche l'avvocato difensore della sorella.

Stabili anche le condizioni del carabiniere ricoverato al Centro grandi ustionati. Ieri la prognosi è stata sciolta, è vigile e senza febbre. L'altro carabiniere in terapia intensiva Cardio-toraco-vascolare, diretta dal prof. Leonardo Gottin, è in situazione stazionaria.

La tragedia di Castel D’Azzano ha sconvolto l’Italia e i messaggi di cordoglio si susseguono in continuazione da parte di cittadini, parti politiche, funzionari di stato, lavoratori. Bandiere a mezz’asta in numerosi edifici pubblici e domani, giorno dell’ultimo saluto, verrà osservato un minuto di silenzio in tutte le scuole. Il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara lo ha chiesto prima dell'inizio delle lezioni della mattina. Tanti fiori e bigliettini sono stati lasciati dai cittadini all'ingresso di alcune caserme in tutta Italia.

Nel casolare dei tre fratelli Ramponi c’erano molotov e bombole di gas. Il blitz dei carabinieri che era stato concordato e pianificato era un sopralluogo per capire se tali ‘armi’ fossero davvero presenti e per proseguire nel caso con lo sgombero. I fratelli Ramponi avevano minacciato più volte di farsi esplodere: non volevano andare via da casa loro, dove vivevano “come se fossero in una grotta”, schivi e lontano da tutto e da tutti.

Erano circa le 3 di notte di martedì 14 quando i carabinieri si sono presentati nel casolare. Maria Luisa, l’unica rimasta in casa, ha acceso la miccia e l’esplosione ha fatto crollare lo stabile. È scattato l'intervento del presidio sanitario già sul posto e quello dei vigili del fuoco, mentre sono stati fatti confluire sul posto tutti i carabinieri in servizio dalla Compagnia di Villafranca e del Nucleo Investigativo di Verona, richiamando anche le otto pattuglie dell'Arma impegnate nei controlli del territorio, arrivando a costituire un 'esercito’ di oltre cento militari che dopo aver bloccato Dino hanno poi trovato il fratello Franco, disteso su un prato, poco distante dal suo podere, individuato grazie a un servizio a ‘tenaglia’ che non gli ha lasciato via di scampo.