Strage dei carabinieri, il racconto dei sopravvissuti: “Sentivamo l’odore del gas”

Padova, 18 ottobre 2025 – C’è questo ragazzone, il volto martoriato, le bende tenute ferme da una rete, come fosse un cappuccio, a coprirgli viso e testa. Accompagna un altro militare ferito, in carrozzina. Sono due colleghi di Marco Piffari, Valerio Daprà e Davide Bernardello, i tre carabinieri rimasti uccisi nella strage di Castel d’Azzano (Verona), e sono qui davanti alla basilica di Santa Giustina a Padova, quando ancora mancano ore ai funerali di Stato.

Il dolore dei colleghi alla Camera ardente delle vittime della strage; sotto i funerali

Il ragazzo dal volto martoriato risponde con garbo, mentre Prato della Valle - la piazza che due anni fa ha detto addio a Giulia Cecchettin - si riempie di divise e di popolo. “Ero sulla scale - ricorda il militare ferito -, non so di preciso dove si trovassero i colleghi. Odore di gas? Si sentiva ma gli strumenti non davano valori alti”. Era al piano di sopra la concentrazione fatale, nella cascina dei fratelli Ramponi, quella trappola ha condannato a morte tre carabinieri addestrati alle missioni più delicate.

Perché “Marco diceva, bisogna andare, devo esserci, bisogna partire, era un persona speciale, sempre in prima linea”, piange ora Rita Zago, amica di Piffari, il compagno ha lavorato con il militare rimasto ucciso. Ma era un rapporto come di famiglia, la famiglia dei carabinieri d’Italia.

C’è dolore e si affaccia rabbia, per queste morti insensate e anche per quello che accade in altre piazze. Anche “Davide non amava stare in ufficio, voleva sempre essere operativo”, si commuove Maurizio Garofalo, ex collega della vittima più giovane. Parla di come una divisa si indossi per sempre, non è che te la togli quando vai in pensione. Per questo ora è qui. E c’è preoccupazione per chi è in trincea, centinaia i feriti nelle ultime settimane tra le forze dell’ordine. “Indossare una divisa per chi crede nelle istituzioni è tutto - confida -. Vuol dire mettersi al servizio dei cittadini. Però nelle piazze dovrebbe esserci più controllo, da parte delle istituzioni”.

Ci sono i sindaci, in attesa davanti alla Basilica. Come Giuseppe Armani, che governa a Caprino Veronese. Torna a citare Pasolini, si mette dalla parte dei figli del popolo, perché “chi indossa una divisa prima di tutto cerca di impedire che le persone si facciano del male”. Già, per questo sono stati gli stessi carabinieri a soccorrere Maria Luisa Ramponi, la donna accusata di strage con i due fratelli. Quando arrivano le autorità la piazza è ormai affollata di popolo. C’è un silenzio rispettoso. Le parole di Maria vanno dritte al cuore. “Sono una badante, arrivo dalla Romania, vivo in Italia da vent’anni - si racconta -. Perché sono qui? Perché loro, i carabinieri, hanno avuto cura di noi. Fanno un lavoro così pericoloso...”.

“Ciao Davide, il tuo coraggio vivrà per sempre”, c’è scritto su una delle tantissime corone di fiori, le parole si fanno largo tra rose rosse e orchidee. C’è chi è arrivato da Mestre, perché è stato ufficiale. Ci sono i ragazzi che vogliono “mostrare vicinanza ai caduti”. Ci sono le amiche con gli occhi lucidi, “le famiglie non si meritavano questo, com’è possibile?”.

Guardi chi sta in prima fila, nel picchetto d’onore interforze: e colpiscono quei volti da ragazzi, sembrano quasi bambini.