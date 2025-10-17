Strage di Castel d’Azzano, l’abbraccio di Mattarella ai funerali dei 3 carabinieri. Crosetto: “Morti dei giusti”

Padova, 17 ottobre 2025 – È troppo pesante questo dolore da portare. E sulla soglia della basilica di Santa Giustina, quando bisogna salire i gradini, arrivano due addetti alle onoranze funebri per aiutare i carabinieri che, con emozione e passo solenne, portano a spalla le bare dei colleghi caduti a Castel d’Azzano, avvolte nel tricolore.

I vertici delle istituzioni presenti ai funerali di Stato. Nel riquadro il presidente Matarella abbraccia un parente di una delle vittime

In chiesa c’è già il presidente Sergio Mattarella, arrivato pochi minuti prima dei feretri e accolto con un applauso dalla piazza. Ci sono la premier Giorgia Meloni con i ministri Tajani, Crosetto, Salvini, Piantedosi, Nordio, Abodi, Roccella, Schillaci e Bernini. Il comandante dei Carabinieri Salvatore Luongo resta sempre accanto ai suoi uomini. C’è la segretaria del Pd, Elly Schlein.

Oggi questa è la piazza d’Italia, dice Crosetto, e chiama per nome i carabinieri Marco, Valerio e Davide. Le parole più ripetute in questi funerali di Stato (foto): dovere, servizio, onore, coraggio, sacrificio, responsabilità, pacatezza e modestia.

Descrive così il padre caduto anche il figlio di Valerio Daprà, tra i familiari che parlano al termine del rito funebre. Dolore e dignità per “il privilegio di chiamare papà un uomo che ha dedicato la sua vita al dovere, al servizio e all’onore”. E il fratello di Piffari: “Il loro sacrificio non sia vano”.

“La vittoria sul mondo e sul male è anche l’amore di chi serve la patria, cioè il prossimo, garantendo la giustizia, il bene comune, la stabilità delle istituzioni preposte a custodire nell’ordine e nell’armonia la comunità umana”. Sono parole semplici e solenni quelle usate nell’omelia da monsignor Gianfranco Saba, ordinario militare per l’Italia, che ha celebrato i funerali di Stato assieme al vescovo di Padova Claudio Cipolla, a quello di Verona Domenico Pompili, all’abate di Santa Definisce un “evento duro, doloroso e umanamente incomprensibile” la strage di Castel d’Azzano. In questi tempi in cui “si assiste ad una crescita a dismisura del senso della libertà, disancorata da ogni forma di riferimento”.

Le parole arrivano con tono pacato sul popolo della piazza, che ascolta dagli altoparlanti, in chiesa ci sono 1.200 persone, autorità e cittadini. Tutti gli altri riempiono Prato della Valle.

Ha la voce emozionata il ministro Crosetto quando prende la parola e dice, “oggi è uno di quei giorni che nessuno vorrebbe vivere”. Ma qui, oggi, il responsabile della Difesa vede riunita idealmente l’Italia intera, che vuole rendere omaggio a “tre carabinieri, tre soldati, tre servitori dello Stato”. Li chiama “i giusti”, sono morti per la patria e il loro nome non è scritto sulla sabbia come quello di tutti gli altri, è scritto nella roccia. Perché le forze armate sono custodi della memoria.

Fuori, in un silenzio carico di rispetto, in Prato della Valle, è schierato un picchetto d’onore interforze. C’è la fanfara della Scuola allievi marescialli di Firenze. Ci sono tante persone comuni. Sono quasi le 18 quando le bare tornano in piazza, in mezzo a una folla di divise sull’attenti, in un omaggio solenne.

Sta per cominciare l’ultimo viaggio, Padova dice addio a tre servitori dello Stato. Ma è ancora il tempo degli abbracci e delle lacrime. La premier Meloni si commuove, gli occhi sono lucidi, il volto esprime dolore. Si stringe ai familiari dei caduti, i minuti sembrano eterni, si raduna una piccola folla di giornalisti e fotografi. “Giorgia”, la chiama a un certo punto il presidente del Senato La Russa, che ha partecipato con il collega della Camera, Fontana. Le autorità ripartono per Roma, dietro Meloni arriva Schlein. Restano nella memoria le parole di Freddie Bernardello, padre di Davide, che aveva realizzato il sogno di fare il carabiniere. “Vola in alto, sarai sempre nei nostri cuori”.