Superenalotto due vincite in Veneto: a Padova e Rovigo le schedine fortunate

Superenalotto

Padova, 17 febbraio 2023 - È il jackpot più alto di sempre: 371 milioni di euro. Dopo due anni il Superenalotto raggiunge l'ennesimo record della sua storia assegnando il montepremi più alto di tutte le lotterie mondiali. L'estrazione di giovedì 16 febbraio, infatti, ha regalato 371.133.424,51 euro a 90 fortunati giocatori che hanno scommesso 5 euro ciascuno su un sistema attraverso la bacheca Sisal. Tra le regioni premiate c'è anche il Veneto con due vincite giocate in provincia di Padova e di Rovigo. E da oggi si può tornare a puntare per la nuova sestina.

Cos'è il sistema Buona Stella che ha centrato il 6 al Superenalotto



La tabaccheria fortunata a Padova, la gelateria a Rovigo

Le giocate vincenti sono state messe a segno nella tabaccheria di Villafranca Padovana (Padova), in via Roma 47, e al bar gelateria Casonato Diego a Rovigo, in via dei Mille 318. Ad ogni giocatore andranno circa 4 milioni di euro per un totale di otto milioni di euro.

Il record di Codroipo in Friuli-Venezia Giulia

Codroipo (Friuli-Venezia Giulia) è il secondo comune d'Italia più fortunato al SuperEnalotto: è qui che sono state vinte cinque delle 90 quote estratte ieri sera, pari a 20 milioni. Il bar si trova "in un luogo di passaggio, il vincitore - o più probabilmente, i vincitori - potrebbe essere chiunque: qui entrano sia clienti abituali che persone di passaggio".

A dirlo è Roberto, titolare del Bar della Terrazza di Codroipo, in provincia di Udine, dove sono state vendute 5 delle 90 quote da oltre 4 milioni del SuperEnalotto da record centrato ieri sera. Roberto, però, ci tiene a sottolineare di aver scelto personalmente "le quote da proporre ai clienti dal sistema nazionale".

La vincita di ieri sera è il "primo colpo milionario, finora ci sono state solo vincite di poche migliaia di euro". Però, da ieri, sono giunte "tantissime telefonate e visite".

Nel Friuli il gioco ha portato una pioggia di milioni, oltre 36 in totale, con nuove quote vincenti.