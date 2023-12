Terremoto oggi al confine fra Trentino e Veneto

Verona, 30 dicembre 2023 – Un terremoto di magnitudo 2.8 al confine fra Trentino e Veneto, è stato avvertito stamattina, alle 6.47, in provincia di Verona. Il sisma – localizzato dall’Ingv di Roma - ha avuto epicentro ad Ala, in provincia di Trento, ad una profondità di 4 km. Non sono stati segnalati danni, secondo la Protezione civile.

Il terremoto è stato avvertito nella zona della Lessinia (Verona), al confine con la provincia di Trento. I comuni più vicini all’epicentro sono stati Vallarsa (Trento), Erbezzo (Verona), Brentonico (Trento), Bosco Chiesanuova (Verona), Sant'Anna d'Alfaedo (Verona), Mori (Trento), Brentino Belluno (Verona) e Ferrara di Monte Baldo (Verona).

La Lessinia, o Monti Lessini, è un altopiano nelle Prealpi Vicentine, situato prevalentemente in provincia di Verona e parzialmente in quelle di Vicenza e Trento.