Terremoto in Turchia, il disperso italiano è il veneto Angelo Zen

Angelo Zen , imprenditore veneto, risulta disperso in Turchia dopo il disastroso terremoto

Veneto, 7 febbraio 2023 - L'unico italiano che risulta attualmente disperso nel grave terremoto che ha sconvolto la Turchia e parte della Siria è un cittadino veneto e si chiama Angelo Zen. Lo ha precisato il ministro degli Esteri Antonio Tajani in collegamento dall'Unità di crisi della Farnesina: "Manca soltanto un italiano che non siamo riusciti a contattare. Si tratta di Angelo Zen". Ma il Ministro rende note anche le difficoltà ad avere notizie ufficiali, in questo momento: “'Siamo in contatto costante con la famiglia. Preghiamo tutti di non affollarsi verso di loro, ma abbiamo avuto delega a dare tutte le informazioni sul nostro connazionale che non si trova. Chiediamo a organi di stampa massima riservatezza e rispetto per la famiglia di AngeloZen'', ha aggiunto Tajani. ''Non sappiamo dove si trovasse quando c'è stato il terremoto'' l'imprenditore veneto Angelo Zen, se fosse in un hotel crollato a Kahramanmaras. Lo ha detto affermando che ''prima di dare notizie imprecise occorre essere molto prudenti''. Al momento, ha aggiunto, ''questo cittadino non risulta contattabile in alcuna maniera'' in quella che è ''una città grande come Torino''.

Le notizie in diretta

Chi è Angelo Zen



Angelo Zen, 60 anni, è un consulente originario di Saronno (Varese) e residente a Martellago (nella Città metropolitana di Venezia), secondo quanto riferisce Ansa. Zen è un tecnico specializzato in macchinari per l'oreficeria e l'ultimo contatto con la famiglia, la moglie e i due figli, risale a domenica scorsa. In queste settimane stava lavorando in Turchia. Sembra che l'hotel dov'era alloggiato sia ridotto ad un cumulo di macerie.

"Ho appreso con grande preoccupazione la notizia che il disperso italiano sotto le macerie del tragico terremoto in Turchia è un cittadino veneto. Sono in costante contatto con la Farnesina per seguire in prima persona l’evolversi delle ricerche". ha twittato il Governatore Luca Zaia.

Le ultime immagini postate dall’uomo sul proprio profilo Facebook riguardano il Carnevale di Venezia.



Il sindaco: "La moglie chiede riserbo”

"Conosco Angelo Zen, la famiglia è molto conosciuta e abita qui da diversi anni. Sua moglie ha chiesto il riserbo su questa vicenda». Lo ha riferito il sindaco di Martellago Andrea Saccarola, a proposito del tecnico orafo disperso in Turchia. «Avevo aiutato la moglie - ha aggiunto Saccarola - qualche anno fa per una questione legata a dei documenti. Speriamo che sia stato soltanto un problema di contatti con la famiglia”.

La ricerca disperata dei sopravvissuti

In Turchia è una corsa contro il tempo per cercare i sopravvissuti dopo il sisma di ieri. Il disperso era nella città che è stata epicentro del sisma.

Il ministro dell'Interno turco, Suleyman Soylu, riporta la Cnn, ha reso noto che sono 941 gli edifici completamente crollati a causa del terremoto nella città di Kahramanmaras, dove risulta disperso il cittadino italiano Angelo Zen.

Oggi ad Adana, in Turchia è sbarcato il contingente italiano di soccorritori specializzati.