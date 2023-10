Thiene, controlli in stazione e sugli autobus prima di andare a scuola: trovate diverse dosi di marijuana e hashish abbandonate a terra

Thiene (Vicenza), 6 ottobre 2023 – Operazione antidroga e controlli nelle stazioni e mezzi pubblici a Thiene svolti dai finanzieri della provincia berica. Nel dettaglio i militari della tenenza di Thiene, coadiuvati dal gruppo di Bassano del Grappa e da due unità cinofile del gruppo di Vicenza, hanno effettuato diversi controlli al terminale dei bus e la stazione ferroviaria di Thiene. Si tratta di luoghi dove nelle prime ore del mattino si concentra un notevole flusso di passeggeri, per la maggior parte studenti.

Controlli su bus e treni

I finanzieri hanno controllato una decina di autobus provenienti da Asiago, Caltrano, Schio, Calvene, Arsiero, Dueville e Villaverla, una ventina di autovetture, i passeggeri che lasciavano il treno in arrivo sia da Schio che da Vicenza e sono state controllate circa 200 persone tra adulti e minori. A seguito dei controlli effettuati nella stazione dei bus di Thiene sono stati sottoposti a sequestro, diverse dosi di sostanza stupefacente del tipo marijuana e hashish, le quali, rinvenute all’interno degli autobus, evidentemente abbandonate dai viaggiatori all’atto dell’inizio dei controlli.

La vendita irregolare di nicotina

Le fiamme gialle di Thiene hanno contestato al titolare di un negozio di Thiene, esercente l’attività di commercio al dettaglio di articoli per fumatori, la sanzione amministrativa di 1.000 euro, per aver venduto ad un minore di anni diciotto un liquido di ricarica per sigarette elettroniche contenente nicotina.