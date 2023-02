Tre veneti tra i trenta ‘eroi’ civili premiati dal presidente Mattarella: ecco chi sono

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella

Venezia, 25 febbraio 2023 - Ci sono tre veneti fra le 30 onorificenze al Merito conferite oggi 25 febbraio motu proprio dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a cittadine e cittadini che si sono distinti per un'imprenditoria etica, per l'impegno a favore dei detenuti, per la solidarietà, per il volontariato, per attività in favore dell'inclusione sociale, della legalità, del diritto alla salute e per atti di eroismo.

Carlotta Mancini, la sicurezza stradale sui banchi di scuola

Carlotta Mancini, 24 anni, è stata nominata Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana "per il suo impegno nel divulgare nelle scuole messaggi per garantire la sicurezza stradale". Carlotta e la sorella gemella Costanza avevano 17 anni quando la vettura su cui viaggiavano finì fuori strada. Nell'incidente Costanza perse la vita. Da quel giorno con il padre Giorgio è parte di una squadra di testimoni di "Verona Strada sicura" che divulga messaggi per la sicurezza stradale nelle scuole del loro territorio con cadenza settimanale, insieme a rappresentanti delle forze di polizia e familiari di vittime della strada.

Matteo Marzotto, lotta alla fibrosi cistica

Matteo Marzotto, 56 anni, è Ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana "per la promozione dell'attività di ricerca scientifica sulla fibrosi cistica attraverso il finanziamento di progetti di studio e iniziative sportive". Dopo la perdita della sorella malata di fibrosi cistica, su iniziativa di un medico ha dato vita, a Verona, alla Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica Onlus che oggi presiede. Riconosciuta come ente promotore dell'attività di ricerca scientifica sulla malattia, la Fondazione promuove, seleziona e finanzia progetti di studio per migliorare la durata e la qualità di vita dei malati. Si avvale di una rete di circa 1.000 ricercatori e del Regioni italiane, con 10.000 volontari che raccolgono fondi e fanno informazione sulla malattia. Nel 2012 ha ideato il FFC Bike Tour, percorrendo in bicicletta gran parte dell'Italia, coinvolgendo amici sportivi e campioni per sensibilizzare l'opinione pubblica nell'impegno per la raccolta fondi e la diffusione della consapevolezza nei confronti di quella malattia.

Rudi Zanatta, realizzatore di sogni per i bimbi malati oncologici

Rudi Zanatta, 52 anni, è Ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana "per aver fondato una associazione che si impegna a realizzare i sogni di bambini e ragazzi affetti da patologie oncologiche gravi". Fondatore e Presidente della associazione "Sogni" Onlus. L'Associazione Sogni Onlus, in collaborazione con diversi ospedali, si occupa di realizzare i sogni di bambini e ragazzi affetti da patologie oncologiche gravi e terminali per consentire a loro e alle famiglie di uscire, anche se per un breve tempo, da una quotidianità fatta di ospedali e terapie. "C'è l'idea di recuperare i bambini nella fase critica, ossia quando quasi sempre entrano in una fase depressiva perché sono senza capelli e con la mascherina e di farli uscire in una dimensione riabilitativa fisiologica: vogliamo farli uscire all'aperto e in mezzo alla natura, farli stare con gli altri, fargli alzare l'autostima, far fare a loro laboratori creativi, sporcare le mani con dei piccoli lavori".

Le felicitazioni del presidente del Veneto Zaia

"Esprimo le mie felicitazioni a Carlotta Mancini, Matteo Marzotto e Rudi Zanatta che oggi sono stati insigniti dell'Ordine al Merito della Repubblica dal Presidente Mattarella. Sono veri campioni di quella grande realtà del Veneto fatta di persone che a qualunque età e professione, si impegnano seriamente a beneficio della società, consapevoli che appartenere a una Comunità significa anche dedicarsi agli altri e non lasciare indietro nessuno". Lo afferma in una nota il presidente del Veneto, Luca Zaia, felicitandosi con i tre corregionali, tra i 30 cittadini insigniti oggi dal Presidente della Repubblica.