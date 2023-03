Treviso, Carlo Scapolan muore in casa: il cane Lucky lo veglia per un mese

Il miglior amico di uomini e donne

Treviso, 3 marzo 2023 – Era morto, stroncato da un infarto, da circa un mese quando i vigili del uoco sono entrati nell'abitazione forzando la porta, allertati da delle vicine. Ma accanto a lui, a vegliarlo, c'era il suo cane, Lucky, un meticcio di taglia media che il pensionato 70enne di Fontanelle, in provincia di Treviso, usciva a portare a passeggio. Il cane è riuscito a sopravvivere per un periodo così lungo perché aveva delle crocchette ma è noto che i fedelissimi amici dell'uomo soffronto molto per la perdita del loro padrone e tendono ad accurdirlo. Un po' come nel film Hachico, con Richard Gere: quando il protagonista muore per infarto il cane si reca tutti in giorni in stazione ad aspettarne il ritorno dal lavoro.

Amore indissolubile

La vittima, protagonista involontaria di questa storia di amore indissolubile tra cane e padrone, è Carlo Scapolan, 70 anni. Secondo quanto riporta Il Messaggero le vicine, superato il periodo di gran freddo, si sono meravigliate di non vedere l'uomo a passeggio col cane e hanno dapprima avvisato il Comune, il quale ha poi allertato le forze dell'ordine.

Il cane è stato accudito temporaneamente da una vicina ma ora ci sono già alcune famiglie disposte ad adottarlo.