Treviso, 17enne muore accoltellato in strada a Maserada

Treviso, 11 maggio 2023 - Un giovane è stato accoltellato ed è deceduto nel Trevigiano. Il ragazzo, di cui non si conosce ancora l'identità, è morto poco fa in seguito a ferite da arma da taglio riportate, secondo quanto si è appreso, nel corso di una lite. Il fatto è accaduto per strada nella frazione di Varago di Maserada, in provincia di Treviso. Sul posto stanno conducendo accertamenti i carabinieri. La vittima è un 17enne di origine straniera al termine di una lite tra coetanei per futili motivi. Alcuni giovani - in particolare due minorenni e un maggiorenne - sono stati identificati e portati nella caserma dei Carabinieri per essere sentiti. Numerose pattuglie stanno cercando altri ragazzi in zona.

Numerosi i fatti di sangue registrati negli ultimi giorni nella provincia di Treviso.

Sempre in questi giorni, la notte tra il 6 e il 7 maggio, a Fener, nel Bellunese, il 53enne Antonio Costa è stato accoltellato, sempre per una lite degenerata fuori da un locale dal domenicano Pedro Livert Dominguez Sanchez, reo confesso, con un'arma da taglio di proprietà della stessa vittima. giorni di distanza l'uno dall'altro. Il fatto ad Alano di Pieve, nel Bellunese, ma l’uomo era Trevigiano.

Ha confessato il duplice omicidio del fratello Lino, 62 anni e della cognata, Rosanna Trento, di 57 anni, anche Massimo Pestrin, guardia giurata: contro di loro aveva scaricato i proiettili dell’arma di ordinanza nella loro casa nel Comune di Paese, il 3 maggio.

Notizia in aggiornamento