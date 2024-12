Accoltellato da una baby gang sotto ketamina. Due ragazzine accusate del tentato omicidio di Treviso

Treviso, 15 dicembre 2024 - Accoltellato al collo con un coccio di bottiglia durante una rissa nel centro di Treviso. Un’aggressione violenta tra giovani e giovanissimi sotto effetto di

ketamina. La vittima è il 22enne F.F., un trevigiano di Santa Bona, ferito con una bottiglia di prosecco rotta.

Dopo la denuncia di una ragazza di 19 anni e un'altra di 17 – indagate dalla procura per tentato omicidio – la polizia è arrivata sulle tracce di altre tre presone: due giovani, appena maggiorenni, e una ragazza minorenne, direttamente coinvolti nell'aggressione. Ma le ricerche non si fermano: gli inquirenti stanno cercando di risalire all'identità degli altri giovani presenti alla rissa, un gruppetto di 7 o 8 persone in tutto. Attese altre denunce nelle prossime ore.

Cosa è successo

La rissa risale a giovedì sera, 12 dicembre. Nelle ore successive all’aggressione sono iniziate indagini serratissime sul territorio. La questura di Treviso rende noto che nella notte tra sabato e domenica sono emersi nuovi e gravi elementi nei confronti dei tre giovani identificati, che li vedono direttamente coinvolti nel ferimento insieme alle due ragazze già indagate.

Da quanto emerso finora, la rissa sarebbe scoppiata dopo una serata da sballo a base di ketamina, un farmaco analgesico usato come droga insieme all’alcol. Si tratterebbe di una baby gang di giovanissimi con precedenti penali per furtarelli e altri reati.

Chi è la vittima dell’aggressione

Il 22enne - un ex aiuto cuoco di Santa Bona, nel Trevigiano - ha rischiato la vita a causa delle gravi ferite riportate durante l’aggressione. Il giovane non fa parte del gruppo dei ragazzini violenti: è stato prima colpito con un pugno in faccia, accoltellato con il vetro tagliente e poi rapinato del cellulare.