Treviso, adescato in chat e sequestrato in un casolare: liberato dai carabinieri

Carabinieri

Identità rubate via Whatsapp

Treviso, 21 febbraio 2023 - La trappola tesa in chat. Lo hanno attirato in un casolare dove è stato picchiato e rapinato, poi liberato grazie all'intervento dei carabinieri che hanno individuato gli autori del colpo progettato a tavolino.

Si tratta di tre giovani, fra i quali un minorenne. Dopo aver teso la trappola all'uomo precedentemente avvicinato in chat, i tre lo hanno attirato in un casolare in costruzione della provincia di Treviso, qui l’hanno sequestrato, violentemente percosso e rapinato.

L’incubo per l’uomo è finito solo grazie all’intervento dei militari dell’Arma che hanno liberato e soccorso il malcapitato e tratto in arresto in flagranza di reato i presunti responsabili.