Treviso, badante vuole sposare anziano. L’ex sindaco: “Questo matrimonio non s’ha da fare”

Treviso, 9 maggio 2023 – L'ex sindaco di Casale sul Sile, in provincia di Treviso, Stefano Giuliato, in qualità di amministratore di sostegno di un concittadino di 82 anni affetto da deficit cognitivi e semiparalizzato, ha denunciato per circonvenzione di incapace la badante serba dell'uomo sospettata di voler sposare il suo assistito al fine di conseguire il diritto alla sua pensione e di ereditare, alla scomparsa del coniuge, la casa di proprietà. La decisione dell'ex primo cittadino, grazie al suo precedente incarico bene a conoscenza della situazione familiare dell'anziano e delle sue dubbie capacità di poter decidere di se stesso, è stata assunta al momento in cui erano state esposte le pubblicazioni di matrimonio. L'avvio di un'indagine ha avuto l'effetto immediato di veder allontanata la donna su iniziativa della magistratura. La straniera, 60 anni, oggi è irreperibile.