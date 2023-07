Treviso, laboratori irregolari, scarti di lavorazione bruciati ed evasione per 850mila euro: blitz dei finanzieri in tre aziende tessili

Treviso, 17 luglio 2023 – Nel territorio trevigiano continuano i controlli nelle ditte al fine di accertare il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul luogo di lavoro. In dettaglio diverse le irregolarità riscontrate dai finanzieri del comando provinciale di Treviso, con il supporto di vigili del fuoco, Spisal, l’ispettorato del lavoro e Arpav di Treviso.

Controlli nelle aziende tessili

I controlli sono stati eseguiti in tre aziende tessili, tutte amministrate da cittadini stranieri, che hanno la propria sede tra i comuni di Caerano di San Marco e Nervesa della Battaglia. Due dei tre laboratori erano gestiti in condizioni di grande degrado e pericolo, tanto da indurre i finanzieri del gruppo di Treviso e della tenenza di Montebelluna a procedere con provvedimenti di sequestro preventivo d’urgenza, successivamente convalidati dal giudice per le indagini preliminari. Due amministratori di altrettante imprese, sono stati segnalati alla procura della Repubblica di Treviso, a vario titolo. Precisamente violazioni delle norme di prevenzione incendi e gli infortuni sui luoghi di lavoro, nonché di irregolarità in materia urbanistica. A queste si sono aggiunte anche svariate violazioni alla normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro.

Laboratori irregolari

In uno dei due opifici sequestrati è stato riscontro, con grande stupore, che un laboratorio era presente al piano terra di un’abitazione residenziale, tutto questo in assenza delle necessarie autorizzazioni. Una situazione, quindi, di reiterata irregolarità incredibile anche il fatto di una ditta che bruciava gli scarti lavorazione in maniera illecita. Infatti, in un terzo laboratorio, gli scarti di lavorazione, derivanti dalla realizzazione di circa 75 mila capi d’abbigliamento, sono stati bruciati sul retro dell’opificio, anziché essere conferiti secondo la normativa prevista. A tutti questo si aggiunge anche un’evasione costante del fisco. Le tre ditte che gestiscono i laboratori, con un fatturato annuo di circa 150 mila euro e da 2 a 5 operai alle dipendenze, anch’essi di nazionalità straniera, avevano anche pendenze tributarie che ammontano complessivamente a circa 850 mila euro. Questi riferiti agli anni d’imposta a decorrere dal 2013.

Zaia: “È un bel segnale"

“Rivolgo un ringraziamento alla Guardia di finanza di Treviso per l'operazione che ha portato al sequestro di tre laboratori tessili nel trevigiano. Sono state rilevate numerose importanti violazioni e tra queste alcune gravi in materia di sicurezza dei lavoratori, che invece deve essere un imperativo categorico per ogni azienda – ha commentato il presidente della regione Luca Zaia – Si tratta anche di un bel segnale per la stragrande maggioranza di imprenditori onesti che vedono così salvaguardata la loro serietà''.