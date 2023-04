Treviso, casa a fuoco per una termocoperta: ferito un anziano e un vigile del fuoco

Treviso, 15 aprile 2023 – Si è sfiorata una tragedia nel trevigiano per una termocoperta che ha preso fuoco. La segnalazione è giunta alle 7.30 da un’abitazione sita in via Colvendrame nel Comune di Refrontolo (Treviso).

I vigili del fuoco sono intervenuti portando in salvo un 75enne rimasto ferito a causa dell’incendio della termocoperta, poi propagatosi anche per tutta l’abitazione. Si è registrato anche un infortunio per un pompiere, il quale libero dal servizio ha prestato il primo soccorso all’anziano. Il vigile del fuoco, residente nella vicinanza della zona dove si è sviluppato l’incendio, è entrato nell’abitazione rurale poco prima dell’arrivo della squadra di Conegliano, quando cercando di raggiungere l’anziano è precipitato al piano inferiore per lo sfondamento del solaio di arelle.

I vigili del fuoco hanno raggiunto il 75enne portandolo in salvo, mentre altri vigili spegnevano le fiamme. Il pompiere caduto, se pur ferito è riuscito a venire fuori autonomamente. I componenti della squadra hanno prestato il primo soccorso all’anziano che ha respirato fumo, fino all’intervento del personale sanitario del Suem118, che ha stabilizzato l’uomo trasferendolo in ospedale. Portato in pronto soccorso per accertamenti anche il vigile del fuoco caduto per lo sfondamento del tetto. Le operazioni di messa in sicurezza dell’abitazione, di cui sarà interdetto l’uso, sono proseguite per tutta la mattinata.