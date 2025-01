Treviso Città Verde d'Europa 2025, il sindaco ricevuto da Mattarella: “Ci ha definiti un modello”

Treviso, 24 gennaio 2025 - I trevigiani volano in alto, la città si fa strada in Italia e in Europa. Il primo cittadino Mario Conte è stato ricevuto al Quirinale dal presidente Sergio Mattarella per celebrare il prestigioso riconoscimento conferito dalla Commissione Europea che ha proclamato ‘Treviso Città Verde d'Europa 2025’. “Quello che ho vissuto è probabilmente è uno dei momenti più importanti ed emozionanti della mia esperienza da sindaco”, ha commentato Conte dopo i successi degli ultimi giorni.

Riconoscimento dal Presidente Mattarella

“Il presidente Mattarella ha voluto complimentarsi con Treviso e la sua comunità per il riconoscimento dell’European Green Leaf, che vede la nostra città ambasciatrice ‘green’ in Europa per il 2025, definendola un modello. La comunità trevigiana deve essere orgogliosa del lavoro svolto per l’attuazione di politiche concrete e il lavoro di sensibilizzazione che vede i nostri bambini protagonisti. Viva Treviso!”, ha aggiunto il sindaco di Treviso.

Progetti di Sostenibilità e Innovazione

L'incontro è stato l'occasione per illustrare i risultati e i progetti che hanno portato Treviso a distinguersi come modello di sostenibilità ambientale su scala europea, innovazione e partecipazione comunitaria.

“Conversare sul riconoscimento ottenuto dalla nostra comunità con il presidente della Repubblica - ha detto Conte - è stato un onore e una grande soddisfazione. A Mattarella, che ringrazio per aver definito la nostra realtà un ‘modello’ e per aver ricordato le eccellenze del nostro territorio, ho voluto riportare i punti fondamentali del nostro dossier e l'impegno dell'Amministrazione, della rete territoriale e dei cittadini nel portare avanti politiche virtuose.

Sentire la sua vicinanza in questo impegno che è anche un cambiamento culturale è uno stimolo in più a fare di Treviso e dei nostri territori città e paesi sempre più verdi e sostenibili”. Conte ha consegnato al Presidente Mattarella la targa stemma con il simbolo di Città Green Leaf 2025.